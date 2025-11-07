玉淵譚天：福建艦入列的意義遠不止於突破「島鏈封鎖」

福建艦已於11月5日入列服役。 取自央視軍事微博號

中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建號」已在５日入列服役。據央視旗下《玉淵譚天》特約評論員劉匡宇表示，福建艦的入列，其意義遠不止於突破所謂的「島鏈封鎖」，這並非中國的發展邏輯。他說，福建艦入列的意義恰恰在於，它意味著中國向遠海又邁出了巨大的一步。當有人還用競爭、威脅定義國際關係時，中國用實實在在的力量為自己、也為世界注入更多的確定性。

玉淵譚天微博號在官方公布福建艦入列消息後不久，即釋出這一詮釋性的評論。劉匡宇表示，全球海洋上密布的船舶有九成以上都是集裝箱船、油輪或貨輪，其中最密集的區域之一就在中國周邊。中國的原油、鐵礦石、大豆、天然氣等都要靠海運，而九成的出口產品也要坐船飄洋過海，這一片海是中國的主動脈。

他表示，去年中國與秘魯共建的錢凱港投入營運，而今年全球第一條中歐北極航線首航成功。中國多個主要港口今年新增72條國際航線，中國的海上版圖正不斷延展。

但與此同時，他表示，全球有多個海上通道，而美國的海軍力量也都部署在這個要道附近，中國航母入列並不針對某個具體國家，但一些現實問題也要做到心裡有數。

劉匡宇表示，上世紀九十年代，運著文具、五金等正常貨物的中國船隻「銀河號」貨輪被非法扣押，中止航運33天之久。雖然中國已有在部分關鍵要道上有軍艦護航，但受限於作戰半徑和補給周期，主要適用於近海。遠洋上還缺乏長期存在的能力。福建艦入列的意義恰恰在於此，它意味著中國向遠海又邁出了巨大的一步。在遠海航母可以成為中國動態的海上基地。

他說，遼寧艦 、山東艦更多的承擔近海任務，覆蓋中國周邊的重要利益區，而福建艦突破了電磁彈射技術後，透過中壓直流綜合電力系統，可以瞬間釋大巨大電能，幾秒內將艦載機推上起飛速度。艦載機出動效果更高，還可以滿油滿載出發，抵達的半徑更遠。

他表示，過去受限無法滑躍起飛的預警機終於能登上航母的甲板，使航母探測範圍大大增加。制空半徑更大、反應更快、聯動更強，不僅能覆蓋中國重要的貿易要道，如麻六甲海峽，更能向更遠的印度 洋、太平洋等更遠海域延伸。維護中國日益擴大的遠洋利益。

劉匡宇說，這樣的plus版的航母戰鬥力加入之後，中國航母的常態化運行與部署也因此實現了第一步。福建艦承擔制空與反艦等高強度的作戰任務，遼寧艦與山東艦則側重近海防禦與日常戰備巡航，形成互補的多層次作戰體系。三航母體系初步做到一艘執行任務，一艘維修遫備，一艘隨時支援。未來隨著更多航母入列，這一部署將得到提升。中國核心利益區持續有航母覆蓋，若形成雙航母編隊也可以有多種組合。可以同時派出數十架甚至近百架艦載機，兩艦航母可以互為備份，艦載機進行跨艦著陸，這並非虛張聲勢，它能讓潛在對手三思後行。對海上貿易保護也從近海延伸至遠洋。第一時間發現威脅，指引方向，支持護航。

他表示，所以福建艦的入列，其意義遠不止於突破所謂的「島鏈封鎖」，這並非中國的發展邏輯。他表示，當有人還用競爭、威脅定義國際關係時，中國用實實在在的力量為自己、也為世界注入更多的確定性。讓貨易航線更加安全，讓全球供應鏈 更加穩定，讓開放更有底氣也更自信。新一代的海上布局正在書寫，這一刻已經來臨。