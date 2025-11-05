路透：中國下令新設數據中心停用外國AI晶片

圖為小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬於5日在中國廣東廣州市公司總部舉行的「小鵬AI日」活動中，闡述該公司研發的圖靈AI晶片。美聯社

路透今天引述2名知情人士透露，中國官方數周前發布指導意見，要求所有由國家資金新設的數據中心，必須使用中國自製的人工智慧（AI ）晶片，若設置進度低於30%且使用或採購了外國AI晶片，必須拆卸或取消採購。

根據報導，消息人士提到，中國監管機構近幾周來已執行上述指導意見，至於設置進度高於30%的國資新設數據中心，則將視具體情況而定。

目前尚不清楚上述指導意見是全國適用，還是僅適用於某些省區，這些消息人士也未透露是哪些監管機構，發布了這項具命令性質的指導意見。

其中1名消息人士說，由於這項指令，一些數據中心新設計劃在開工前被暫停，其中包括位在中國西北部某省區1個計劃使用美國晶片大廠輝達 （Nvidia）AI晶片的數據中心，而這座數據中心隸屬民營企業，但獲得國家資金支持。

報導直指，在美中貿易摩擦暫時緩和之際，中國此舉屬於消除外國技術影響、實現AI晶片自主研發目標的最強硬措施之一。

這項報導認為，輝達將是中國此舉最大的受害者，這將粉碎輝達重奪中國市占率的希望，並為包括華為在內的中國本土競爭對手，提供又一次獲取更多晶片銷售的機會。

除輝達外，超微（AMD）和英特爾 （Intel）也向中國的數據中心銷售AI晶片。不過，輝達和AMD並未回應路透的查證，而英特爾則拒絕置評。此外，中國國家網信辦及國家發改委這2個中國權力最大的監管機構，也未回應查證。

報導指出，經過查閱中國政府招標文件得知，2021年以來，中國設立的AI數據中心累計已獲得超過1000億美元的國家資金支持。