中國調整對美非關稅措施：暫停或停止多家不可靠實體清單

美國總統川普（左）在釜山與中國國家主席習近平（右）會見。路透

中國今日陸續發布調整對美貿易限制措施。中國商務部 官網5日下午公告，調整一批針對美國的非關稅 措施，包括調整不可靠實體清單措施及調整出口管制管控名單措施。

中國國務院 關稅稅則委員會甫於今天中午公告，停止實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施，以及在1年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

中國商務部官網傍晚消息，中國商務部新聞發言人以答記者問形式回公告相關消息。提問指出，有消息稱，根據中美吉隆坡經貿磋商共識，中方將調整一批針對美國的非關稅措施。

中國商務部新聞發言人表示，中方決定自2025年11月10日起，繼續暫停4月4日公告（不可靠實體清單工作機制公告〔2025〕7號）相關措施1年，停止3月4日公告（不可靠實體清單工作機制公告〔2025〕5號和6號）相關措施。根據相關規定，中國企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。

上述不可靠實體清單工作機制公告中，公告5號和公告7號，分別是將特科姆公司等10家實體、斯凱迪奧公司等11家實體列入不可靠實體清單，禁止其從事與中國有關的進出口活動，禁止在中國境內新增投資；公告6號是將美國因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單，禁止其向中國出口基因測序儀。

另外，在調整出口管制管控名單方面，中國商務部於2025年3月4日和4月4日分別發布了2025年第13號和21號公告，合計將31家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

該新聞發言人表示，中方決定自2025年11月10日起，對第13號公告的15家美國實體停止上述相關措施；對第21號公告的16家美國實體繼續暫停上述相關措施1年。出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應當根據相關規定向商務部提出申請，商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。

