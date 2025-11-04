成都獨立書店險被迫關店 引關注後「死而復生」

我的頻道

中央社上海4日電
位於四川省成都市的獨立書店「有杏書店」日前宣布因「不可抗力」將於11月28日關門，被指為中國城市公共生活空間緊縮的信號。在引發海內外許多關注後，該店店主張豐今天宣布書店可以繼續開下去。

張豐今天傍晚在其微信公眾號「城市的地得」撰文「謝謝大家：書店是一個共識」，文中說，「過去幾天，有太多的人關注、關心書店，大家的愛，最終產生了某種奇妙的影響，書店可以繼續辦下去了」。

張豐告訴中央社記者，這是在獲得主管當局同意後，書店最新的動向。

他在文中說，自己向來秉持的經營原則，就是書店所有的書都是「合法出版物」；所有的活動都會備案，只是10月9日一場活動忘了備案且店主正出國旅行；所有的活動都是公開的，都有錄影「方便檢查」。

他坦言，書店非常弱小，又絕對透明；「它當然可能隨時結束，但是沒必要失望」。

就在一周之前，張豐10月29日在微信公眾號發布文章，宣布書店將於11月28日關門。他寫道：「我曾想過很多種書店結束的方式。可能性最大的就是不可抗力——現在它真的來了」。後續幾天，中國網路上出現許多對此聲援即表示惋惜的自媒體文章。

當時有網友留言詢問「為啥呢，活動一直不錯」，張豐說「這就是原因」，隱晦透露書店被迫關門可能與舉行各種討論公共議題的講座活動有關。

有杏書店的講座活動內容多元，但絕非每次都順利。今年6月27日，北京清華大學法學院教授勞東燕在有杏書店舉行「從書齋到公共生活」的講座，現場及線上有數百名讀者參加，氣氛熱絡。不過，上海律師斯偉江8月下旬要在該書店做此講題的延伸講座時，活動公告後卻臨時取消。

新加坡聯合早報10月30日評論有杏書店將關門時說，「成都一度迥異於其他中國城市的蓬勃公共生活，似乎只是曇花一現。今年以來，當地的文化活動空間正持續縮窄」，並指兩個成都獨立書店市集活動在今年5月先後因故取消。

還有中國網友將有杏書店與2018年初被迫關門的上海獨立書店「季風書園」類比，稱「現在這個故事又毫無意外地開始重複，希望我們也還能等到有杏重生的那一天」。季風書園去年9月選擇在美國華府開幕。

張豐今天在文章中說，大家對書店的關愛超出其想像。在陌生人來來往往的城市，需要書店這樣的公共空間。書店凝聚人心，傳遞希望，尤其是對年輕人來說，書店是一種對未來的承諾。他願意把書店理解為「城市的共識」。

