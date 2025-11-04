陸男「求見李嘉誠」被拒 向長江集團中心潑紅漆、襲保全

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
香港首富李嘉誠旗下長江實業在香港的總部大樓長江集團中心，4日上午遭一名大陸男子潑漆，現場保全也被襲擊。圖為長江集團中心人員通關處。（圖／取自百度）
香港首富李嘉誠旗下長江實業在香港的總部大樓長江集團中心，4日上午遭一名大陸男子潑漆，現場保全也被襲擊。圖為長江集團中心人員通關處。（圖／取自百度）

香港首富李嘉誠旗下長江實業在香港的總部大樓長江集團中心，4日上午遭1名中國男子潑紅漆，現場保全也被襲擊。據港媒報導，該名男子是前1天持往來港澳通行證赴港。目前案件仍在調查中，由中區警區刑事值日隊跟進。

據港媒《星島頭條》報導，4日早上10時36分，香港警方接獲中環長江集團中心1名保全報案，指其同事遭1名男子襲擊，對方更在電梯大堂淋潑紅色油漆。

現場消息稱，涉事男子當時闖入長江集團中心，要求上樓見李嘉誠被拒後，突潑淋紅漆及襲擊保全。期間保全試圖阻止被毆，致頸部受傷擦損，遇襲保全頸部紅腫，事後由救護車送院治理。

警方調查後，以涉嫌普通襲擊及刑事毀壞拘捕涉案的49歲姓中國陳姓男子，案件仍在調查中，由中區警區刑事值日隊跟進。

長江集團對此回覆，事件已交由警方處理。

據了解，陳姓男子3日持雙程證（往來港澳通行證）赴港，今日早上於大埔買3罐紅色油漆，約10時30分到中環長江集團中心大堂接待處，向保全要求與李嘉誠會面。

類似事件不止這樁。據港媒香港01，2023年8月22日，警方接獲長江集團中心保全報案，指1名男子在大廈地下手持鎚子與職員爭執，警員到場發現大廈的招牌被破壞，遂拘捕涉案27歲姓羅男子涉嫌摧毀。

據了解，被捕男子持雙程證赴港，報稱無業，當時到長江集團中心地下，要求見李嘉誠商討商業問題，被保全拒絕後，涉嫌取出鐵鎚破壞大廈招牌。當時大廈停車場位置的「長江集團中心」招牌，「中」字及「心」字被打落。

