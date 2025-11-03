賣兒童外型情趣娃娃遭法國警告 Shein宣布平台禁售

我的頻道

中央社巴黎3日綜合外電報導
Shein設於法國首都巴黎市中心知名百貨BHV的全球首家實體店將在5日開幕。路透
Shein設於法國首都巴黎市中心知名百貨BHV的全球首家實體店將在5日開幕。路透

法國當局譴責Shein電商平台出現兒童外型的成人情趣娃娃之後，創立於中國的電商巨擘Shein今天表示，旗下全球平台全面禁止販售情趣娃娃。

法新社報導，法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）今天警告，Shein平台若再度出現這類商品，他將採取行動禁止Shein進入法國市場。時值Shein在巴黎開設全球首家實體門市即將開幕之際。

法國「巴黎人報」（Le Parisien）1日刊登Shein平台販售的1款娃娃照片，產品說明有明確性暗示，娃娃高約80公分，手上還抱著1隻泰迪熊。法國反詐欺當局1日表示，Shein平台販售「兒童外型」的成人情趣娃娃。

Shein隨即宣布下架相關商品並展開內部調查。Shein隨後再度發表聲明說，已全面禁止「所有性玩偶類產品」，並下架所有相關商品與圖片。

Shein發言人告訴法新社，這項禁令適用於全球平台。Shein執行長唐偉表示：「這些上架內容來自第三方賣家，但我本人願意承擔責任。」

法國媒體披露，中國電商平台全球速賣通（AliExpress）也販售同類娃娃後，全球速賣通隨後表示，已立即下架相關商品。法國兒童事務高級專員哈瑞（Sarah El Hairy）表示，已針對多個網站展開調查。

