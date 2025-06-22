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美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

記者賴錦宏/即時報導
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針對美國轟炸伊朗三處核設施，中國外交部發言人表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。 （圖／中國外交部網站）
針對美國轟炸伊朗三處核設施，中國外交部發言人表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。 （圖／中國外交部網站）

針對美國總統川普宣布，已完成對伊朗福爾多等三處核設施打擊。中國外交部發言人今晚回應表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢，中方強烈譴責。

據央視新聞報導，中國外交部發言人表示，中方強烈譴責美方襲擊伊朗，攻擊國際原子能總署監管下的核設施。美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。中方呼籲衝突當事人、尤其以色列盡快停火，保障平民安全，開啟對話談判。中方願同國際社會一道，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平穩定作出努力。

中東情勢升高，中國駐以色列大使館22日發布關於近期組織中國公民集中撤離的通知，使館將分別於6月23日和25日，通過埃及與以色列邊境交界處的貝京（塔巴）口岸（Beigin-Taba Border Crossing）組織後兩批撤離，呼籲擬撤離的中國公民盡快登記個人資料，並提前做好準備。

上海外國語大學中東研究所教授、中國中東學會副會長劉中民分析，伊朗既在事實上蒙受了沉重打擊，在尊嚴和榮譽上也是遭到打擊甚至羞辱，包括其軍政高層、關鍵科學家損失慘重。他認為，伊朗追求實現擁核的機會窗口可能已經關閉。未來圍繞伊核問題，伊朗恐怕很難回到與美國單獨談判的道路上。

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