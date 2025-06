達賴喇嘛將在90歲大壽前談話 有無繼任人選受關注

西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月2日發表談話。達賴喇嘛不久後將迎接90歲大壽,外界高度關注他是否會決定繼任人選。(美聯社)

西藏流亡政府今天表示,西藏精神領袖達賴喇嘛 將於7月2日發表談話。達賴喇嘛不久後將迎接90歲大壽,外界高度關注他是否會決定繼任人選。

法新社報導,達賴喇嘛為諾貝爾 和平獎得主,自1959年流亡海外後,便一直以印度 北部為根據地。他將於7月6日在當地迎來90歲大壽,預計將有大批群眾聚集為他慶生。

西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁(Penpa Tsering)指出,將於7月2日舉行西藏最高級別宗教長老會議。

邊巴次仁告訴記者,在宗教會議開幕式上,達賴喇嘛將透過視訊致詞。但邊巴次仁未說明有關視訊致詞的具體內容。

許多流亡藏人憂心,中國將任命達賴喇嘛的繼任者以加強對西藏的控制。但達賴喇嘛曾在書中表明,他的繼任者將誕生於「自由世界」,也就是中國以外的地方。

達賴喇嘛辦公室曾於2019年時表示,達賴喇嘛將在90歲時決定是否轉世,選擇繼承者的權力不會也不應落入中國政府手中。

流亡印度的達賴喇嘛在其今年3月出版的新書「為無聲者發聲:為我的家鄉和人民與中國抗爭70餘年」(Voice for the Voiceless:Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People)一書提到,為避免中國的干涉,他將在西藏或中國以外的「自由世界」轉世。達賴喇嘛還寫道,在今年滿90歲時,他將徵求西藏宗教領袖和民眾的意見,看他們是否希望徹底終止達賴喇嘛制度。

達賴喇嘛是為數愈來愈少仍記得西藏在1959年起義之前是什麼樣子的人,而他也是在那一年逃往印度流亡至今。他批評中國政府以維護穩定和領土完整為名,企圖進一步抹去西藏文明。