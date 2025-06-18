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達賴喇嘛將在90歲大壽前談話 有無繼任人選受關注

中央社／新德里18日綜合外電報導
西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月2日發表談話。達賴喇嘛不久後將迎接90歲大壽，外界高度關注他是否會決定繼任人選。（美聯社）
西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月2日發表談話。達賴喇嘛不久後將迎接90歲大壽，外界高度關注他是否會決定繼任人選。（美聯社）

西藏流亡政府今天表示，西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月2日發表談話。達賴喇嘛不久後將迎接90歲大壽，外界高度關注他是否會決定繼任人選。

法新社報導，達賴喇嘛為諾貝爾和平獎得主，自1959年流亡海外後，便一直以印度北部為根據地。他將於7月6日在當地迎來90歲大壽，預計將有大批群眾聚集為他慶生。

西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）指出，將於7月2日舉行西藏最高級別宗教長老會議。

邊巴次仁告訴記者，在宗教會議開幕式上，達賴喇嘛將透過視訊致詞。但邊巴次仁未說明有關視訊致詞的具體內容。

許多流亡藏人憂心，中國將任命達賴喇嘛的繼任者以加強對西藏的控制。但達賴喇嘛曾在書中表明，他的繼任者將誕生於「自由世界」，也就是中國以外的地方。

達賴喇嘛辦公室曾於2019年時表示，達賴喇嘛將在90歲時決定是否轉世，選擇繼承者的權力不會也不應落入中國政府手中。

流亡印度的達賴喇嘛在其今年3月出版的新書「為無聲者發聲：為我的家鄉和人民與中國抗爭70餘年」（Voice for the Voiceless：Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People）一書提到，為避免中國的干涉，他將在西藏或中國以外的「自由世界」轉世。達賴喇嘛還寫道，在今年滿90歲時，他將徵求西藏宗教領袖和民眾的意見，看他們是否希望徹底終止達賴喇嘛制度。

達賴喇嘛是為數愈來愈少仍記得西藏在1959年起義之前是什麼樣子的人，而他也是在那一年逃往印度流亡至今。他批評中國政府以維護穩定和領土完整為名，企圖進一步抹去西藏文明。

達賴喇嘛 印度 諾貝爾

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