「蝴蝶」暴雨襲華南 廣東肇慶懷集洪水漫堤淹城區

颱風「蝴蝶」過後，廣東、廣西、福建多地遭遇連日暴雨，珠江上游綏江水位急漲，17日晚間洪峰過境肇慶懷集縣時逼近歷史最高水位，黃色洪水漫河堤，低窪城區水浸近1層樓高。（肇慶市融媒體中心）

颱風「蝴蝶」過後，廣東、廣西、福建多地遭遇連日暴雨，珠江上游綏江水位急漲，17日晚間洪峰過境肇慶懷集縣時逼近歷史最高水位，黃色洪水漫河堤，低窪城區水浸近一層樓高。同時，廣東多地暴雨預警信號繼續生效，中山、珠海、茂名等地17日緊急宣布停課，不少網友上載影片顯示市區內澇嚴重。

中國央視新聞報導，受今年第1號颱風蝴蝶與南海季風雲系影響，過去5天廣東省出現了今年以來最強的降水過程，全省平均雨量183.5毫米，陽江陽西縣新墟鎮最大累積雨量919.4毫米。目前颱風蝴蝶和季風降水過程已結束。

預計18日白天起，廣東省降水明顯減弱，18到21日，廣東省大部市縣多雲有局部大雨或暴雨。前期廣東省連續出現強降水，需注意防禦中小河流域洪水和城鄉積澇，並警惕地質災害的滯後性。

香港 明報報導，綏江16日晚間首個洪峰過境後水位復漲，廣東省水文局17日再次升級發布洪水紅色預警。根據當地網友短片，懷集城區江面已漫橋漫堤，當地拉響警報提醒低窪地區民眾轉移。懷集縣政府晚上發出防汛緊急動員令，啟動防汛一級應急響應，全縣停課停工，向民眾開放避險場所。

廣東南部沿海地 區16日至17日普降暴雨。廣東有924個鎮街遭遇暴雨以上級別降水，其中陽江、茂名、中山、珠海、湛江、江門等地遭遇特大暴雨，陽江市陽西縣程村鎮錄得全省最大雨量542.4毫米和最大1小時雨量142.6毫米。

中國央廣網報導，據初步統計，截至18日上午7時，本輪颱風強降水災害共造成懷集全縣19個鄉鎮受災，受災人口18.3萬人，緊急轉移避險6.8萬人，堤防受損約7.8公里，公路受損8.9公里，農作物受災898.5公頃，學校受損13個，醫院受損3個，目前直接經濟損失約人民幣4125.71萬元（約574.6萬美元）。

據「肇慶發布」微信 公眾號18日消息，廣東綏江懷集（二）站（肇慶市懷集縣懷城街道）於6月18日7時5分，出現55.22公尺的洪峰水位，超警5.22公尺（警戒水位50公尺），「超百年一遇」，建站以來最大洪水，9時45分水位為54.94公尺。

另據「南方+」報導，18日凌晨1時40分，綏江懷集水文站（肇慶市懷集縣懷城街道）測得54.82公尺水位（警戒水位50公尺，超警4.82公尺），這一水位也標誌著該站1955年7月22日測得的54.79公尺歷史最高水位紀錄被打破。