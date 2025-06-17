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中國駐國際原子能總署代表：支持建立中東無核武區

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16日，國際原子能總署就以色列襲擊伊朗核設施問題舉行特別會議，中國代表表達中方將積極推動伊朗核問題政治外交解決進程。（圖／取自央視新聞）
16日，國際原子能總署就以色列襲擊伊朗核設施問題舉行特別會議，中國代表表達中方將積極推動伊朗核問題政治外交解決進程。（圖／取自央視新聞）

據央視新聞報導，當地時間6月16日，國際原子能總署就以色列襲擊伊朗核設施問題舉行特別會議。中國常駐國際原子能總署代表李松譴責以色列對伊朗採取軍事行動，並表達中方反對武裝攻擊和平核設施，反對侵犯伊朗主權、安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突的立場。

李松並稱，中方支持建立中東無核武器及其他大規模殺傷性武器區，將推動伊朗核問題政治外交解決進程。

在這場特別會議上，李松表示，以色列對伊朗採取的軍事行動造成伊方核設施受損和人員傷亡，破壞伊朗核問題政治外交進程，削弱維護國際核不擴散體系的努力，給地區和平安全與穩定帶來十分消極的影響。

他指出，中東地區局勢再度升溫不符合任何一方利益，無辜民眾無法承受又一次的人道主義災難。中方嚴重關切當前事態發展及對外交談判前景的消極影響，中國外長王毅已分別同伊朗、以色列外長通話，呼籲各方慎重行事，避免採取導致緊張局勢輪番惡化升級的行動。國際社會應共同努力，推動地區局勢降溫，切實遏制衝突擴大蔓延。

李松強調，無論形勢如何發展，中方始終堅持通過政治外交手段和平解決伊朗核問題是唯一正確途徑，反對訴諸武力和非法單邊制裁。伊朗不尋求發展核武器、致力於同國際原子能總署開展合作的承諾應得到高度重視，《不擴散核武器條約》締約國享有的和平利用核能權利應得到充分尊重，接受國際原子能總署保障監督的核設施安全與安保應得到切實保障。

值得關注的是，李松還提出，中方支持建立中東無核武器及其他大規模殺傷性武器區，將繼續秉持客觀公正立場，從維護國際核不擴散體系、促進中東地區和平與穩定出發，積極勸和促談，推動伊朗核問題政治外交解決進程，協助達成兼顧各方合理關切的解決方案，支持國際原子能總署客觀公正履職並為此發揮建設性作用。

伊朗 以色列 王毅

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