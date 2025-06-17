Nvidia首次參展…中國第三屆鏈博會美國展商增15%

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱鏈博會）將於7月16日揭幕，輝達也將首次在鏈博會上亮相並參展。（圖／取自央視新聞）

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱「鏈博會」）將於7月16日揭幕，中國貿促會17日表示，有650多家中外企業和機構將參展，涉及75個國家、地區和國際組織。值得注意的是，輝達 （Nvidia）也將首次在鏈博會上亮相並參展。

財聯社報導，中國新辦17日舉辦記者會說明第三屆鏈博會籌備進度，中國貿促會副會長于健龍表示，本屆鏈博會新面孔多，參展企業中既有很多連續三屆參展的「鐵桿」老朋友，也有230多家首次參展的中外新夥伴。

于建龍指出，一些大陸國內重要產業集聚地的企業積極組團參展，比如，宇樹科技、強腦科技等新銳企業將組成浙江人工智能 產業鏈參展，湖北將有18家具身智能企業亮相，全球人工智能領軍企業美國輝達也將首次在鏈博會上亮相並且參展。

于健龍表示，為深化同周邊國家經貿合作，慶祝中泰建交50周年，中方邀請泰國擔任本屆鏈博會主賓國。山東省和廣東省將擔任主賓省。目前有650多家中外企業和機構將參展，涉及75個國家、地區和國際組織。世界500強和行業龍頭企業佔比超過65%。境外參展商佔比達到35%，其中歐美參展商達到境外參展商總數的50%。

于建龍稱，美國參展商數量比上屆增長15%，有60%是世界500強企業。連同參展商帶來的500多家產業鏈上下游合作夥伴，實際參展商將達到1,200家。目前已有100餘家境外機構確認屆時組團來華觀展洽談，比上屆增長30%。

據了解，預計展期將有超過100項首發首秀首展，比上屆增加10%。且將首次設置創新鏈專區，首發全球供應鏈指數矩陣，首次舉辦「鏈博首發站」新品發布活動，首次發布各鏈條和展區可視化產業圖譜等。

鏈博會由中國貿促會主辦，自2023年首屆以來，今年為第三屆。鏈博會將於7月16日至7月20日在北京舉行，主題為「鏈接世界、共創未來」。預計將有超過20萬專業觀眾和社會觀眾通過線上線下方式觀展。

輝達執行長黃仁勳 今年已兩度到訪北京，在最近一次4月17日的北京行程中，黃仁勳與中國貿促會會長任鴻斌會談，他表示中國是輝達非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。

2025財年輝達中國區營收達171.08億美元，創史上新高。不過，黃仁勳近期接受CNN專訪時表示，因應美國政府對中國實施更嚴格的晶片出口限制，該公司未來的財測將全面排除中國市場。