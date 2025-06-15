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世博海外館欠工程費接連曝光 日企：中國館建設費未付

記者謝守真／即時報導
「大阪・關西世博會」正在日本關西地區盛大舉行。日媒共同社近日指，1家負責此次世博會中國館電氣工程的日本公司稱，應收的工程費尚未被支付。圖為世博中國館。（新華社）
「大阪・關西世博會」正在日本關西地區盛大舉行。日媒共同社近日指，1家負責此次世博會中國館電氣工程的日本公司稱，應收的工程費尚未被支付。圖為世博中國館。（新華社）

「大阪・關西世博會」目前正在盛大舉行中，日媒共同社指，1家負責此次世博會中國館電氣工程的日本公司稱，應收的工程費尚未被支付。

共同社14日報導，參與今（2025）年大阪世博會中國館建設的日本神戶市的電氣工程公司社長，13日在大阪府政府大樓召開記者會，透露稱約3,700萬日圓（下同，約25.9萬美元）的工程費尚未被支付。

上述公司社長表示，自己的公司為二級分包商，拖欠原因是總包商未向一級分包商支付約1.1億日圓款項。據稱，該公司負責電氣工程，自2024年11月前後至今年4月開幕前夕發生的追加工程費尚未被支付。

報導稱，此次世博會海外館工程費未付問題接連曝光。記者會上還有其他的工程相關人員出席。有人批評了日本國際博覽會協會（世博協會）、日本政府和大阪府的消極態度。

其中，參與馬爾他館建設的1家關西的建築公司，已向東京地方法院提起訴訟，要求作為總包商的外資活動公司支付約1.1億日圓。其負責人強調，「未付金額超過了公司可填補的範圍，銀行也已拒絕貸款。下一筆付款會如何是生死攸關的問題。」至於持續休館的安哥拉館，分包商等因為未能從獲得內部裝飾工程訂單的大阪市企業處收到相關費用，成立了「受害者之會」。

綜合中新社、新華社，中國館4月13日開館，以「共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會」為主題，以「天人合一」、「綠水青山」、「生生不息」3展區為敘事脈絡。首次在全球零距離對比展示由嫦娥五號、嫦娥六號探測器採集的月球正面和背面土壤樣品。同時，展出「蛟龍號」深潛體驗艙、新一代人形機器人、以「二十四節氣」為題大型多媒體動態影像、數字化動態長卷《耕織圖》等。

值得注意的是，此次世博會中國館占地面積約3,500平方公尺，是大阪世博會最大的外國自建館之一。該館建築以古代重要文化傳播載體—竹簡為設計靈感，巧妙融合竹子、漢字、書卷等文化符號，訴說中華千年歷史，彰顯文化底蘊。

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