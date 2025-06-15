我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

「我達達的馬蹄」成絕響…詩人鄭愁予傳辭世 享耆壽91歲

習近平談「十五五」規畫：將著眼「科技突破」

記者謝守真／即時報導
央視新聞報導，6月16日出版的第12期《求是》雜誌，將發表中共中央總書記習近平的文章《用中長期規劃指導經濟社會發展是我們黨治國理政的一種重要方式》，強調用「中長期規畫」指導經濟社會發展的重要性。(新華社)
央視新聞報導，6月16日出版的第12期《求是》雜誌，將發表中共中央總書記習近平的文章《用中長期規劃指導經濟社會發展是我們黨治國理政的一種重要方式》，強調用「中長期規畫」指導經濟社會發展的重要性。(新華社)

央視新聞報導，6月16日出版的第12期《求是》雜誌，將發表中共中央總書記習近平的文章《用中長期規畫指導經濟社會發展是我們黨治國理政的一種重要方式》，強調用「中長期規畫」指導經濟社會發展的重要性，明確指出五年規畫在中共治國體系中的戰略地位，並宣示「十五五」規畫將著眼科技突破、國力提升等，強調以中國式現代化為戰略主軸，透過頂層設計推動經濟社會發展，實現強國建設與民族復興。

新華社指出，上述文章是習近平2015年10月至2025年4月期間有關重要論述的節錄。文章指出，科學制定和接續實施五年規畫，是中共治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義一個重要政治優勢。

文章提到，新中國成立不久，中共就提出建立社會主義現代化國家的目標。從第一個五年計畫到第14個五年規畫，一以貫之的主題是把我國建設成為社會主義現代化國家。在這個過程中，中共對建立社會主義現代化國家在認識上不斷深入、在戰略上不斷成熟、實踐上不斷豐富，加速了中國現代化發展進程。

文章稱，中國式現代化是分階段、分領域推進的，實現各階段發展目標、落實各領域發展策略同樣需要進行頂層設計。要深刻洞察世界發展大勢，準確掌握人民群眾的共同願望，深入探索經濟社會發展規律，使制定的規畫和政策體系體現時代性、把握規律性、富於創造性，做到遠近結合、上下貫通、內容協調。

文章指出，好的方針政策和發展規畫都應該順應人民意願、符合人民所思所盼，從群眾中來、到群眾中去。五年規畫編制涉及經濟社會發展方方面面，同人民群眾生產生活息息相關，需要把加強頂層設計和堅持問計於民統一起來，把社會期盼、群眾智慧、專家意見、基層經驗充分吸收到規畫編制中來。

文章強調，規畫「十五五」時期經濟社會發展，必須準確掌握「十五五」時期的階段性要求，著眼於強國建設、民族復興偉業，緊緊圍繞基本實現社會主義現代化目標，一個領域一個領域合理確定目標任務、提出思路舉措。對各方面的目標任務，要深入分析論證，確保科學精準、能如期實現。

文章最後還指，要統籌策畫，把握關鍵性、決定性因素，掌握好節奏和進度，注重鞏固拓展優勢、突破瓶頸堵點、補強短板弱項、提高質量效益，與整體目標保持取向一致性。各地區編制本地區規畫要結合實際，實事求是，提升規畫執行力和落實力。

中共 習近平

上一則

廣西「扁擔女孩」高考後挑行李回家 全網關注曝近況

延伸閱讀

習近平留給台灣的時間不多了

習近平留給台灣的時間不多了
川普稱中生在美大學發展共產黨組織 中網民諷：又改口

川普稱中生在美大學發展共產黨組織 中網民諷：又改口
紐時：習近平交手川普「精準施壓、爭取時間」

紐時：習近平交手川普「精準施壓、爭取時間」
哈薩克公布習近平下周到訪 中國外交部：將及時公布消息

哈薩克公布習近平下周到訪 中國外交部：將及時公布消息

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪

4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列