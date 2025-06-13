長沙實習醫傳舉報醫院器官販賣後墜亡 官方報告：自殺

湖南湘雅二醫院實習醫生羅帥宇，去年離奇墜樓身亡。(視頻截圖)

湖南長沙中南大學湘雅二醫院實習醫生羅帥宇去年墜樓身亡，家屬稱恢復電腦數據後發現其疑因知悉該院涉器官販賣等犯罪遭迫害而死，並提出舉報。官方調查年餘後昨通報結果，幾乎推翻了羅帥宇家屬和輿論的全部質疑，指舉報材料多處錯誤、多次轉帳是錯發薪水、錄音是吃飯閒聊等，甚至稱未在其電腦裡發現舉報材料，引發網民們怒指疑官官相護，籲中央介入調查。

綜合媒體報導，2024年5月8日，羅帥宇在湖南長沙中南大學湘雅二醫院（簡稱「湘雅二醫院」）醫院宿舍附近大樓離奇墜樓身亡，其後家屬稱在恢復的電腦數據中發現多筆轉帳紀錄及醫院內部人員涉嫌器官販賣等違法犯罪的舉報材料多達1萬1119頁，且涉及此前知名的該院黑心名醫劉翔峰事件，隨著家屬舉報沒有下文，事件持續發酵，輿論質疑背後有黑幕。

而就在羅帥宇家屬前天質疑此案調查結果已過年餘仍未出爐後沒多久，由湖南省衛生健康委、中南大學、長沙市公安局組成的聯合調查組於昨晚發布逾4500字詳細通報，全盤否認家屬反映的醫院買賣器官、羅帥宇因舉報而遭迫害等問題。

羅帥宇的父親羅甫祥。（取材自春城晚報）

根據通報，羅帥宇是獨自一人到達樓頂，自主攀爬翻越圍牆到平台後從鏤空孔洞內跳下，墜落至地面後反彈至屍體發現位置，認定其是跳樓自殺死亡，排除刑事案件，家屬表示無異議。且羅帥宇曾在2023年兩度在與同學微信 聊天時說「不想讀博了，找工作」、「再讀就要跳樓了」等，室友也反映，羅帥宇自2024年4月中旬後，與同學室友交流變少，顯得消瘦。

通報稱，2024年8月以來，當地有關部門收到羅帥宇家屬寄送的舉報材料，逐一進行了調查核查。

家屬說羅帥宇被認定從這個隔離孔墜樓。（取材自春城晚報）

針對家屬反映「醫院買賣器官」問題，通報稱，家屬提供50份器官捐獻資料經核實是羅帥宇讀研期間，因課題需要從醫院相關部門複製保存，經逐一比對確認全過程均可溯源且真實有效，未發現違法違規行為，相關單位也未收到過羅帥宇對劉翔峰的舉報。

對外界質疑羅帥宇「手機通訊紀錄異常」，通報稱，5月8日上午羅帥宇墜亡後，其手機有三次通話記錄，分別是民警確定死者身分撥打報警電話，以及接聽羅的同學和輔導員詢問電話，網傳5月7日羅帥宇向兩名同事發短信叮囑「如果我明天沒上班，就把電腦裡的文件交給紀委」是不實信息。

通報並說明對「羅帥宇筆記本電腦數據被刪除」傳聞核查情況，指因手機、平板電腦設有開機密碼，無法開機，公安機關提取備份和雲端後交還家屬，未對資料進行修改或刪除，也未發現家屬提到名為「舉報材料」的文件及文件夾。158段錄音文件內容，主要是羅帥宇工作吃飯和閒聊等錄音。

至於「通過羅帥宇等研究生洗黑錢、分贓款」質疑，通報稱，湘雅二醫院腎臟移植科違反規定將部分績效先發放至多名研究生帳戶，再轉至個別職工帳戶。羅帥宇近三年，科室累計向其發放33萬3790元人民幣（約4萬6480美元），其中29萬5260元分批次轉回科室原護士長，剩餘3萬8530元為羅帥宇個人績效。已責令醫院整改，並對涉事科室主任、護士長等四人嚴肅問責。

通報還稱，羅帥宇墜亡後，考慮到其家庭實際困難，給予了家屬人道主義慰問金。2024年10月31日，律師代表家屬向湘雅二醫院提出不合理的巨額補償要求，醫院予以拒絕。

對於通報結果，大批網民們表示「無法接受」、「不相信」，紛紛留言怒批，「一年前的案子，今天才通報，要不是有輿情會這麼快通報嗎？」、「感情誰都沒錯，這個死了的擔全責」、「不應由地方自己查自己，請中央介入」。