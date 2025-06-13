手表隱含性暗示 鳳凰傳奇曾毅：我以為是塊勞力士

鳳凰傳奇曾毅(右)手表被指含性暗示元素，引發熱議。(取材自瀟湘晨報)

近日，鳳凰傳奇全球後援會發布的青島演唱會彩排照片及視頻中，曾毅配戴的手表表盤圖案被指含性暗示元素，引發爭議，多次登頂熱搜第一。目前該條微博已刪除。曾毅13日回應稱，「手表是朋友送的，我以為是塊勞力士」。但部分網友對這個回應，並不買帳。

綜合瀟湘晨報、自媒體「930老友記」、「醉求夢想」報導，在演唱會彩排照片中，曾毅左手腕配戴一塊綠色表盤的手表。有細心網友將手表部分放大，發現表盤圖案似乎含有不雅圖案，疑似性暗示，引起爭議。

對此，網友們可炸開了鍋，紛紛批評，「 這手表也太低俗了吧」、「曾毅怎麼會戴這種東西？明明就是故意的，想借此炒作一下」、「曾毅一直以陽光、健康的形象示人，這下人設徹底崩塌了」。

據報導，隨著爭議聲浪湧起，後援會火速刪除了涉及手表的內容。

鳳凰傳奇曾毅(右)手表被指含性暗示元素，引發熱議。(取材自瀟湘晨報)

對「不雅手表」風波，曾毅13日發文回應稱：「手表是朋友送的，我以為是塊勞力士。讓大家見笑了。」這回應，可謂是四兩撥千斤，既解釋了手表的來歷，又巧妙地化解了尷尬。

但網友們似乎並不買帳，「勞力士長這樣？你當我們是傻子嗎？」、「這麼『特別』的手表，你朋友品味真獨特」、「這種事情，有什麼好笑的？」

甚至還有網友扒出了類似款式的手表，售價並不高，並非什麼名貴品牌。

報導指出，在手表爭議發酵過程中，網友們還翻出了曾毅此前在節目中的一段言論。

曾毅此前節目當中曾公開表示自己踹打女性工作人員，「我的一個工作人員，正好撞在我的槍口上面。我當時很惱火，因為當時她也不知道，我不高興，我平生第一次打女人。我踹了她一腳，踹完她，我立馬就走了」。

這段早年的節目內容在當前語境下被重新審視，進一步加劇了網友對曾毅的質疑聲音。