我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

路透：印度墜機已超過290人罹難

中國打壓新聞自由日益嚴重 無國界記者推出中文網

中央社台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
無國界記者推出中文版網站。（擷自無國界記者官網rsf.org）
無國界記者推出中文版網站。（擷自無國界記者官網rsf.org）

因應中國對新聞自由的打壓以及獨立資訊來源減少，「無國界記者」宣布推出中文版網站，讓中文使用者能取得世界各地新聞自由狀況的可靠資訊，同時呼籲國際社會增加對中國政府施壓，終止侵犯新聞自由，並釋放遭不當監禁的記者。

無國界記者（RSF）官網發布10日公告，說明在法文、英文、西班牙文、葡萄牙文、阿拉伯文和波斯文版本後，推出中文網，為全球超過10億的中文使用者提供資訊。

公告指出，中文網站是無國界記者全球戰略的一環，記錄政府侵犯新聞自由的行為、支援遭受威脅的記者並繞過審查機制，讓14億中文使用者可取得相關資訊。

無國界記者呼籲，國際社會必須加強動員以配合這些行動，且須增加對中國政府施壓，「迫其終止系統性侵犯新聞自由的行為，並釋放所有遭不當監禁的記者」。

無國界記者組織秘書長柏儒廷（Thibaut Bruttin）表示，中文受眾獲取自由獨立資訊的途徑不斷減少，中文網站的推出因此更為重要。

他說，自中國國家主席習近平在2012年上台以來，中國政府持續強化以「防火長城」為代表的審查機制，並加大在全球的宣傳力度。因此，中國目前的2025年無國界記者世界新聞自由指數排名接近墊底，在180國名列第178。中國目前至少已關押123名記者和媒體工作者，其監禁媒體專業人員數仍高居全球之首。

無國界記者中文網的推出正值中國資訊獨立來源減少之際，美國之音（VOA）和自由亞洲電台（RFA）廣泛報導中國政府侵犯人權的行為，但由於川普政府大規模裁員與停止資助，這兩間美國公共廣播機構如今可能遭到關閉。4月時，自由亞洲電台停播其中文和藏語廣播，在中國獲取自由資訊的途徑因此進一步縮限。

除以中文提供資源，無國界記者也讓33個過去遭封鎖的新聞網站可在中國境內存取。

習近平 川普

上一則

黃之鋒獄中再次被捕 台陸委會籲中共停止打壓民主人士

延伸閱讀

涉億元股票詐騙 新州熟食店父子遭判刑

涉億元股票詐騙 新州熟食店父子遭判刑
前洛時記者 控揭機密遭洛警局報復

前洛時記者 控揭機密遭洛警局報復
前洛時記者控洛縣警局 稱揭機密名單遭報復調查

前洛時記者控洛縣警局 稱揭機密名單遭報復調查
台未受邀出席WHA 北京：維護一中 國際社會廣泛理解支持

台未受邀出席WHA 北京：維護一中 國際社會廣泛理解支持

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
示意圖。（本報系資料照片）

夫生前匯情人500餘萬 妻提告獲判決 「小三被白玩9年」

2025-06-07 08:30

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜