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供給過剩 精品包200元出頭…中國消費者撿便宜 官員頭疼

編譯林文彬／綜合外電
中國通縮持續惡化，一只二手Coach精品包要價才人民幣200元出頭。歐新社
中國通縮持續惡化，一只二手Coach精品包要價才人民幣200元出頭。歐新社

由於美國關稅加劇中國經濟悲觀氣氛，中國通縮持續惡化，一只二手Coach精品包要價竟然僅人民幣200元出頭。隨著通縮壓力升高，中國消費者行為不斷改變。這可能導致物價下跌壓力進一步增加，推升通縮可能根深柢固的憂慮，為中國決策官員增添煩惱。

任職於中國能源業的28歲李小姐，喜歡偶爾買精品品牌手提包犒賞自己。不過，隨著李小姐的國營雇主削減10%薪資，家人名下房地產價值也減少一半，李小姐如今只能買二手貨。

李小姐說：「經濟肯定已陷入衰退，2021年以來中國持續設法解決的房地產危機，已導致我家財富大幅縮水。」

9日出爐的數據顯示，中國5月消費者物價比一年前下跌0.1%，供給過剩和家庭需求低迷的憂慮，導致汽車、電子商務及咖啡等許多產業爆發價格戰。凱投宏觀在研究報告中說：「我們仍認為，產能持續過剩將導致中國今年和明年處於通縮。」

智研諮詢去年在產業報告中指出，消費者對價格敏感，帶動中國二手精品市場疫情爆發以來持續加速成長，2023年全年成長率高於20%。不過，市場規模加速成長也已導致待售二手精品數量激增，這個現象從提供的折扣幅度可見一斑。

超級轉轉等一些新商店銷售的商品和原價相比最高折價90%，高於業內近幾年30%至40%的標準，打三折甚至更多的情況如今在閒魚等大型二手平台也很常見。超級轉轉一只Coach旗下綠色Christie手提包當初讓原主人花費人民幣3,260元（約合454美元），但如今能以人民幣219元（約合31美元）再次買下。

另一方面，從銷售人民幣3元（約合0.42美元）早餐的餐廳，到每天提供四次限時特賣的超市，尋求藉由瞄準精打細算消費者來獲得成功的新事業也陸續問世，但這種趨勢讓經濟學家感到憂心。經濟學家認為，由於陷入虧損的公司可能被迫歇業，勞工可能丟掉飯碗，進而帶動通縮進一步惡化，價格戰最終將難以為繼。

房地產 疫情 關稅

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