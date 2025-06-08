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中國學者章立凡3月離世 家人受壓喪事保密

中央社台北8日電
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74歲的中國歷史學者章立凡(右)3月因病去世，骨灰近日落葬於北京一處公墓，但家人「受到非常大的壓力」，死訊及喪事處理非常保密。左為黃肖路。(本報資料照)
74歲的中國歷史學者章立凡(右)3月因病去世，骨灰近日落葬於北京一處公墓，但家人「受到非常大的壓力」，死訊及喪事處理非常保密。左為黃肖路。(本報資料照)

香港明報今天報導，74歲的中國歷史學者章立凡3月因病去世，骨灰近日落葬於北京一處公墓，但家人「受到非常大的壓力」，死訊及喪事處理非常保密。

章立凡過往經常接受海外媒體訪問談論時政，近年偏好在X平台發文，最後一條帖子於去年9月發出，此後再無更新。中國人民大學公共政策研究院院長毛壽龍日前發文提到章立凡「仙逝月餘」、「溘然長逝，留世間諸多遺憾」，不少中國學者、異見人士也發帖悼念章立凡。

據報導，近日網傳一份訃告顯示，章立凡3月22日因病去世，但訃告顯示的署名者陳立群隨即發文否認曾發出這份訃告，並指不了解章立凡情況。

知情者向明報透露，章立凡確已去世，骨灰近日下葬於北京懷柔的九公山陵園。

章立凡的父親為抗戰前夕救國會「七君子」之一的章乃器。中共建政後，章乃器歷任政務院政務委員、全國政協常委及首任糧食部長。章立凡曾撰文稱，在中國反右運動中，毛澤東點名「右派的老祖宗就是章伯鈞、羅隆基、章乃器」，此後章乃器被劃為「極右分子」。章立凡因父親的緣故也受到株連，曾遭關押。

文革結束後，章立凡考入中國社會科學院近代史研究所，從事近代史研究。1989年「六四天安門學運爆發，章立凡應中共統戰部的邀請參與調停學潮。天安門事件之後，章立凡脫離體制，成為獨立學者。

天安門 中共 六四

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