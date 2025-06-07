「咖啡與茶可兼容」中駐美大使謝鋒：望美方撤銷錯誤舉措

中國駐美大使謝鋒6日出席中國駐美國大使館舉辦的「茶和天下 樂貫中西」·雅集活動。（圖／取自中國駐美大使館）

中美領導人5日晚間通話後，中國駐美大使謝鋒 6日出席活動時對此表示，希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首通話達成的重要共識，撤銷對中國實施的錯誤舉措。他也強調，不管是冷戰還是關稅戰，都打不得也打不贏。

據中國駐美大使館 ，謝鋒6日出席中國駐美國大使館舉辦的「茶和天下 樂貫中西」·雅集活動，有關國家駐美使節等200多人參加。

謝鋒表示，2000多年前，中國茶就開始通過絲綢之路、茶馬古道等翻山越嶺、飄洋過海，給世界各國帶去的是茶香而不是硝煙，成為促進各國人民交流與友誼的紐帶。如今，全球已有60多個國家和地區產茶，160多個國家和地區近30億人飲茶，茶早已成為世界人民生活不可或缺的一部分。

他比喻，咖啡或茶並非不可兼容，都能提神醒腦，都會苦盡回甘。美國是全球第三大茶葉進口國，中國咖啡消費者近4億，再次證明不同文明可以在相互借鑒中交相輝映，共同促進人類各種文明之花競相綻放。

謝鋒提到，240多年前，美國商船中國皇后號滿載中國茶回到美國，開啟中美歷史上首次通商。50多年前，時任中共 領導人毛澤東將武夷山大紅袍贈送給時任美國總統尼克森。茶見證了中美結束隔絕、合作共贏的歷史進程。歷史和現實昭示，中美相互尊重、和平共處、合作共贏，不僅有利於兩國，也有利於世界和平與發展。

他強調，不管是冷戰還是關稅戰，都打不得也打不贏，不管是經貿脫鉤還是人文脫鉤都不得人心也不會成功，不同國家、不同文明應當在彼此尊重中共同發展、在求同存異中合作共贏。

針對中國國家主席習近平和美國總統川普5日晚間的通話，謝鋒表示，中美關係處於關鍵歷史節點，希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首通話達成的重要共識，撤銷對中國實施的錯誤舉措，為中美關係重返正軌創造必要條件。