長和賣巴拿馬等港口案 傳買方會中國當局以推動交易

長江和記經營的巴拿馬運河港口。(路透)

計劃以230億美元買下香港首富李嘉誠家族企業長江和記實業所持有港口的財團，傳出已與中國反壟斷當局舉行會談，試圖在華府與北京因巴拿馬運河 問題陷入緊張之際，促成這起交易。

英國「金融時報」（Financial Times）引述消息人士報導，美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）與瑞士暨義大利 企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）的代表，最近幾周已與中國國家市場監督管理總局進行面對面會談。

這起引發爭議的交易，內容包括長和擁有的2座巴拿馬港口；收購方尚須遞交正式的官方審核申請。消息人士透露，交易雙方仍在探索如何確保中國監管機關批准。

長和實業今年3月宣布將出售43個不在中國的港口，買家是港口營運商Terminal Investment Limited（TiL）及全球基礎建設合作夥伴（Global Infrastructure Partners，GIP）領軍的財團。TiL過半股權為地中海航運公司所有，GIP則是貝萊德的子公司。

根據交易，GIP將取得長和持有的2座巴拿馬港口控股權。在美國總統川普 （Donald Trump）指責中國「掌控巴拿馬運河」後，這2座港口成為爭議焦點。

北京其後也對這起交易表達反對立場，並以反競爭疑慮為由揚言進行調查。

其中1名消息人士說，為了讓中國官員和川普政府都能滿意，地中海航運公司及貝萊德持續與長和討論是否調整最後交易的結構。

由於這起交易前景不樂觀，據3名知情人士的說法，長和正在尋找「B計畫」，包括將其在大中華地區僅餘持有的10座港口部分或全部出售。

消息人士強調，這個選項與目前提議的收購案分開，且現僅處於初步階段。

其中1名人士指出，長和這些中國港口的可能買家是中國國有實體，但任何相關出售案很可能要等到TiL與貝萊德所組財團的交易完成後，才有機會成行。

長和的1名發言人表示，他們「現階段並未考慮任何這類出售案。...傳言...並不屬實」。

目前也不清楚，這個「B計畫」能否讓長和的巴拿馬及其他西方港口出售案較為北京所接受。