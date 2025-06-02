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港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

中央社台北2日電
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

今年1月曾出席中共中央春節團拜會的前中共中央軍委副主席許其亮，今天中午在北京逝世，享壽75歲，消息公布後引起揣測。港媒引述北京資深媒體人馬玲透露，許其亮是因早晨跑步時心肌梗塞突然發作，送醫搶救不及而亡。

綜合星島網報導及央視新聞先前畫面，許其亮今年1月27日曾以退休「黨和國家領導人」身分，出席中共中央、中國國務院按例舉行的春節團拜會，精神氣色仍佳，成為他最後一次公開露面。

報導引述北京資深媒體人馬玲在微信朋友圈透露，許其亮是在早起跑步鍛練時，心肌梗塞突然發作，經送醫搶救不及而亡，「實在令人惋惜而歎」。

新華社報導，許其亮因病於今天中午12時12分在北京逝世，報導並以「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級軍事家，中國人民解放軍的卓越領導人」等詞彙形容許其亮。

根據公開資料，出身中共空軍飛行員的許其亮1950年3月生，山東臨朐人，1966年7月入伍，1967年7月加入中共。2007年先後接任空軍司令員及晉升空軍上將，同年底又晉升中共中央軍委委員，仍兼空軍司令員。

許其亮2012年進一步晉升為排名第2的中共中央軍委副主席，並成為中共中央政治局委員；2017年續任軍委副主席（排名升為第1）及政治局委員；2022年10月中共20大後雙雙卸任，2023年3月並卸任中國國家軍委副主席，自此退休。

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