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中國大學入學考試將至 官方查處詐騙與商業噱頭

中央社台北31日電
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中國高考將屆。(香港中通社)
中國高考將屆。(香港中通社)

中國大學入學考試即將登場，近期出現不少猜題試卷宣稱導入AI，使準確率更高。此外，也有人以「洩題試卷」為名進行詐騙。中國教育部宣布與網信辦、公安部聯合查處相關詐騙行為與商業噱頭。

今年中國大學入學考試（中國高考）將於6月7至9日舉行，部分省區的考試將可能延長至6月10日，總報考人數預計超過1400萬人。

據澎湃新聞、上觀新聞，部分坊間業者看準考試商機，推出「高考周邊」，其中又以「名師猜題試題本」受到家長的歡迎，成為備考神器。部分商家更宣稱導入AI猜題，準確率更高，有助考生取得好成績，價格也更高，每本試卷動輒人民幣300到400元（約42至56美元）。

此外，也有不肖人士以考前洩題、販賣試題答案、組織考試舞弊等方式進行詐騙。

報導指出，隨著考試逼近，相關的資訊也成了官方重點關注與查處對象，中國教育部宣布會同網信辦、公安部聯合開展查處涉及大學入學考試的違法有害資訊、商業噱頭。

據通報，主要查處的對象共分3大類型，分別是「高價銷售所謂試題與答案」、「號稱出題老師參與命題或以AI猜題為噱頭的試卷」、「虛構與偽造和考試有關的訊息」。

報導指出，有不肖人士在網路平台推銷「高考試題、答案」，接著以預付訂金的名義要求用戶付款，或向用戶發送非法連結進行詐騙。此外，坊間部分培訓機構宣稱擁有「絕密級猜題卷」，號稱有參與大考命題的老師參與出題，有的則以AI猜題為噱頭，藉誇大宣傳吸引流量，達到吸引考生和家長高價購買這類試題、參考資料的目的。

還有業者為達到商業變現的目的，散布與考試升學有關的不實消息，嚴重擾亂考試招生秩序。

除了聯合查處外，通報也要求相關網路平台要落實資訊內容管理的責任，持續加強監測處置力度、重點整治。同時，呼籲考生和家長提高辨別能力，從教育部門、招生考試機構和校方官方管道獲取正式與正確資訊，切勿相信不實、噱頭與涉及詐騙犯罪的訊息。

AI 高考 教育部

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