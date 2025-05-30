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路透稱川普計劃擴大對台軍售 中國：堅決反對

中央社台北30日電
中國外交部發言人林劍。歐新社
中國外交部發言人林劍。歐新社

針對路透報導指美國打算將對台灣軍售提升到超越總統川普第一任期的規模，中國外交部今天稱，「台灣問題」是中美關係第一條不可逾越的紅線；中方堅決反對美國向台灣出售武器。

據陸媒北京日報，中國外交部30日下午舉行例行記者會，路透記者提問：據報導，美國川普政府正計畫擴大對台軍售規模，可能超過其首個總統任期內的金額。此舉將如何影響中美關係？中方將採取哪些反制措施？發言人對這一訊息有什麼樣的評論？

中國外交部發言人林劍回應稱，「台灣問題」是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方堅決反對美國向台灣出售武器，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」的規定，停止售台武器，停止製造台海局勢緊張因素。中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

路透報導引述兩名不願具名的美國官員說，預期美國未來4年同意對台軍售規模將超過川普第一次執政期間；其中一名官員還說，對台軍售通知可能「輕鬆超過」川普的第一個任期。

他們還說，美國正敦促台灣在野黨不要反對政府提高國防支出到國內生產毛額（GDP）3%的行動。

路透估算，川普第一任期間同意對台出售約183億美元的武器；前總統拜登任內則約同意84億美元。

川普 軍售 拜登

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