路透稱川普計劃擴大對台軍售 中國：堅決反對

中國外交部發言人林劍。歐新社

針對路透報導指美國打算將對台灣軍售 提升到超越總統川普 第一任期的規模，中國外交部今天稱，「台灣問題」是中美關係第一條不可逾越的紅線；中方堅決反對美國向台灣出售武器。

據陸媒北京日報，中國外交部30日下午舉行例行記者會，路透記者提問：據報導，美國川普政府正計畫擴大對台軍售規模，可能超過其首個總統任期內的金額。此舉將如何影響中美關係？中方將採取哪些反制措施？發言人對這一訊息有什麼樣的評論？

中國外交部發言人林劍回應稱，「台灣問題」是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方堅決反對美國向台灣出售武器，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」的規定，停止售台武器，停止製造台海局勢緊張因素。中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

路透報導引述兩名不願具名的美國官員說，預期美國未來4年同意對台軍售規模將超過川普第一次執政期間；其中一名官員還說，對台軍售通知可能「輕鬆超過」川普的第一個任期。

他們還說，美國正敦促台灣在野黨不要反對政府提高國防支出到國內生產毛額（GDP）3%的行動。

路透估算，川普第一任期間同意對台出售約183億美元的武器；前總統拜登 任內則約同意84億美元。