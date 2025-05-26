再被推風口...李嘉誠長實集團旗下在港項目涉貪腐造假

香港廉政公署（ICAC）日前偵破了一宗涉及觀塘安達臣道住宅項目的貪腐造假案，該項目由香港首富李嘉誠旗下長實集團開發，長實集團事後表示支持廉政公署行動，並配合後續處理。（中新社）

香港 廉政公署（ICAC）日前偵破了一宗涉及觀塘安達臣道住宅項目的貪腐造假案，並拘捕了10名涉案人員，涉嫌行賄、串謀詐騙、使用虛假文書等罪行。而該項目正是由李嘉誠家族旗下長實集團負責開發。這是李嘉誠自港口事件後再度被推上風口浪尖。

界面新聞報導，長實集團在事發後回應，集團支持廉署行動，保障香港之廉潔營商環境，已初步完成檢視項目之工程，並正與香港屋宇署商討適當之後續處理。

香港廉政公署調查指出，安達臣道項目鋼筋工程分判商為節省成本，施工中未按屋宇署批准的圖則執行，導致6棟大樓出現鋼筋「疏、少、幼、移位」等問題。其中10名涉案人員包括1名總承辦商員工、5名分判商負責人、經營者或員工，以及4名工程顧問公司駐地盤監督工程人員。

安達臣道發展項目由長實集團於2020年5月以49.5億元競得，規劃建設共有6棟住宅大樓，其中第1、2及3棟大樓高36層，第5、6、7棟樓高為27層。作為「港人首置盤」（旨在為符合資格的首次購房者提供低於市價的住宅），安達臣道發展項目原計劃以市價八折提供近3,000套住宅，其中1,000套面向首次購房者。

2024年全年，長實集團實現營收455.29億港元，年減3.63%；歸母淨利潤約136.57億港元，年減21.24%。顯示在房市低迷下，長實集團業績承壓。長實集團主席李澤鉅表示，「當下集團最重要的是保持財務健康，以專用資金應對不可預見的風險，有財務實力，遇到風浪才會較易頂得住、捱得起」。

李嘉誠旗下長江和記實業自3月以來傳出向美資貝萊德為首的財團出售巴拿馬運河 等港口引起爭議，該交易受到大陸官方關注，並多次在官媒上批評該筆交易，並表示將介入，儘管長和發聲明稱交易合法。但在美中兩強競爭下，長和港口交易案仍在持續角力中。也因此，一段時間以來，跟李嘉誠旗下集團有涉的訊息多引來風吹草動的聯想。