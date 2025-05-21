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中國評川普金穹計畫：進攻色彩濃厚 嚴重關切

中央社台北21日電
中國外交部發言人毛寧。（取自中國外交部網站）
中國外交部發言人毛寧。（取自中國外交部網站）

針對美國總統川普公布「金穹」飛彈防禦系統計畫，預計3年內投入使用，中國外交部發言人毛寧今天說，這一計畫「具有濃厚的進攻性色彩」，動搖國際安全與軍控體系，且損害全球戰略平衡穩定，中方對此嚴重關切。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

毛寧說，「金穹」計劃旨在構建「不受任何約束」的全球性、多層次多領域飛彈防禦系統，公然提出大幅增加外太空作戰手段，包括研發部署軌道攔截系統，具有「濃厚的進攻性色彩」，違反外太空條約倡導的和平利用原則，將加劇外太空戰場化和軍備競賽風險，動搖國際安全與軍控體系。

她聲稱，美國奉行「本國優先」、執迷於謀求自身絕對安全，違反各國安全不受減損的原則，損害全球的戰略平衡穩定。中方對此嚴重關切，並敦促美方盡早放棄發展和部署全球反飛彈系統，以實際行動增進大國戰略互信，維護全球戰略穩定。

川普（Donald Trump）美東時間20日公布「金穹」飛彈防禦系統計畫，以保護美國免受外國攻擊，預計3年內投入使用，並宣布為這項計畫投入首批250億美元資金，最終成本預估達1750億美元。

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