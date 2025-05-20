張展再度被拘後久拖不審 全球60個團體聯合聲援

中國公民記者張展。（路透資料照片）

全球60個國際人權與新聞自由團體日前聯合發表聲明，強烈譴責中國當局對公民記者張展 的持續任意拘留及即將到來的再度審判，並呼籲中國當局立即釋放她，且終止對公民社會的系統性打壓。而知情人士透露，張展二度被拘案恐將再度延期開庭。

5月14日是張展首度被拘5周年。自由亞洲電台報導，包括保護記者委員會、無國界記者、美國筆會、國際服務人權社、台灣人權促進會及自由西藏學生運動等全球60個國際人權與新聞自由團體17日發表聯合聲明，指張展並未犯下任何國際公認罪行，卻僅因行使言論自由權就遭到殘酷迫害，對她的拘押是對中國國際人權義務的公然羞辱。

聲明並呼籲聯合國等機構及各國政府，不僅要在高級別外交場合繼續點名施壓，更應在與中國展開執法及法治合作時，將釋放張展等人作為前提條件。

這項聲明並提到，張展的遭遇在中國並非孤例，而是中國近年來打壓獨立媒體與異議人士的「系統性操作」之一。據「無國界記者」發表的2025年「世界新聞自由指數」，中國在全球列舉的180國中僅排名第178。

聲明引述人權組織統計，2019年起，中國已有逾100名和平維權人士被控「尋釁滋事」，該罪名也屢被國際法界批評為「口袋罪」，可任意適用於任何言行。

張展因報導武漢COVID-19疫情 而廣為人知。2020年2月，她以公民記者身分記錄當地封城和防疫情況，導致她在同年5月14日被捕，同年12月更被依「尋釁滋事罪」判刑4年，2024年5月13日刑滿獲釋。

但僅3個月後，張展2024年8月28日又因前往甘肅營救被捕社會活動人士張盼成，在陜西被上海警方帶回羈押，同年9月初被控尋釁滋事罪遭刑事拘留，至今仍被關押在上海浦東新區看守所。今年3月初有消息傳出，張展再度被拘案即將開庭審理，但至今仍未開庭。

報導引述一名知情人士劉先生說法，指張展再度被拘案原定4月份開庭，已經延期，如今「又延遲開庭了，不知道是什麼原因，可能是因為快到『六四 』周年日了，總之他們（官方）很緊張」。

旅美中國人權律師吳紹平表示，張展再度遭到中國當局以超期羈押的方式迫害，且被久拖不判，無疑是中國當局不斷地通過延長案件審理期限，長期把她羈押在條件惡劣的看守所內。

中國一名被吊銷律師執業資格的周姓前律師指出，從法律角度而言，張展尚未被定罪，因此是無罪的。但中國當局往往根據政治形勢需要及政治氣候變化，在開庭前再調整控罪。但羈押時間越長，被定罪的機率越高，因為判無罪會遭當事人提出國家賠償，於是即使無罪也會轉為有罪。

周姓前律師表示，預料張展再度被拘的判刑「肯定超過4年」。