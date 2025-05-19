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王毅：中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥主權

中央社台北19日電
丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen，左）19日在北京會見中國外長王毅（右）。新華社
丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen，左）19日在北京會見中國外長王毅（右）。新華社

新華社報導，中國外長王毅今天在北京向丹麥外長拉斯穆森表示，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整。但王毅不忘趁機說，希望丹方在涉及「中國主權和領土完整」問題上繼續支持中方「正當立場」。

根據新華社這一報導，拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）向王毅說，丹麥政府和議會「堅定不移恪守一個中國政策」。

拉斯穆森17至20日對中國進行正式訪問，今天並在北京與王毅舉行會談。據上述報導，兩人在會談時分別作上述表示。

王毅說，中丹雙方要共同努力夯實「兩國關係的政治基礎」，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整，希望丹方在涉及「中國主權和領土完整」問題上繼續支持「中方正當立場」。

他又說，中國與丹麥在「維護多邊主義、捍衛自由貿易」等共同挑戰方面存在廣泛共識。中方願與包括丹麥在內的歐洲國家加強協調合作，共同維護「以聯合國為核心的國際體系」和「以世貿組織（WTO）為核心的多邊貿易體制」。

根據報導，拉斯穆森除作上述表示外，並指丹方對中國企業赴丹麥投資持開放態度，丹麥企業也願長期投資深耕中國市場，丹方願為歐中關係健康發展發揮促進作用。並指丹麥堅定支持自由貿易，「反對脫鉤」，貿易戰「不符合任何一方利益」。

報導提到，雙方還就「烏克蘭危機」等國際和地區問題交換了意見，但沒有提到具體內容。

王毅 格陵蘭 烏克蘭

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