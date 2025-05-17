中國在拉美5國布10太空站點 美憂當「軍事用途」

美國南方司令部新任司令霍爾西（Alvin Holsey）近日表示，中國在拉丁美洲5國布局了10個太空 相關站點，功能涵蓋太空目標監視與識別、遙測跟蹤與控制等對太空軍事行動至關重要的領域，規模龐大僅次於其本土，美方擔憂這些設施可能被用於「軍事用途」，對美構成重大挑戰。中媒則批評其言論「危言聳聽」，美國在該地區運營70多處軍事設施才具威脅性。

觀察者網引述美國「新聞周刊」16日報導，霍爾西近日在一場公開活動中「罕見」發聲稱，中國在拉丁美洲布局的太空基礎設施規模龐大，僅次於其本土，美方擔憂這些設施可能被用於所謂「軍事用途」；「（中國在）該地區的太空和地面基建規模僅次於其本土。作為作戰指揮官，我必須思考這對未來意味著什麼」。

美媒指出，當前，中美正圍繞通信、偵察和制導系統建設，在太空領域展開多層次競爭，這對未來潛在衝突具有深遠影響。

在這一背景下，霍爾西表示，中國視拉美為「未經開發的機遇之地」，正通過在該地區快速擴大影響力，對美國構成重大挑戰，尤其在經濟層面；「中國仍是美國的長期戰略競爭對手，是『步步進逼的威脅』（pacing threat），且正在『設定戰場』」。他並指中國對拉美地區以經濟為驅動力「脅迫」該地區的美國盟友接受「不利條件」，「在這裡，中國看到了不受制約的機會」。

報導稱，拉美地區正日益成為中美地緣政治鬥爭的中心。霍爾西以古巴 、阿根廷 、巴拿馬等為例表示，他認為中國在該地區試圖借助基礎設施項目，為所謂「潛在軍事部署」開闢通道；並指中國在巴拿馬運河周邊及拉美地區日益增長的經濟和基礎設施影響力，增加了其在美洲部署軍事力量的可能性。

據烏拉圭「觀察家報」報導，霍爾西是在12日於佛羅里達國際大學召開的第十屆西半球年度安全會議上發表了上述言論。

對於霍爾西的言論，觀察者網專欄作者、巴西國際關係評論員蒂亞戈·諾加拉指出，所謂中國利用拉美領土從事「軍事用途」的說法毫無根據，反倒是美國在該地區運營的70多處軍事設施，並且這些設施均受美國南方司令部和美國國防部管轄。

觀察者網報導則稱，中國在拉美地區的投資和合作完全不針對任何第三方，也不存在對抗或取代他國的意圖，霍爾西的言論是美國試圖在拉美推進軍事布局擴張，卻再將中國作為戰略托辭。