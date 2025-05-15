藉「形象代言費」劉曉慶被爆偷稅

剛風光走坎城影展紅毯的劉曉慶，再度被舉報偷稅漏稅。(取材自微博)

74歲中國資深女星劉曉慶 又陷入偷稅逃稅疑雲，深圳一名王先生實名舉報她以「形象代言費」名義，將330萬（人民幣，下同，約46萬美元）借款轉為個人收入，並開具增值稅發票以規避個人所得稅。上海市稅務局第四稽查局回應已收到舉報，正在依法依規辦理；劉曉慶則在15日晚間發布聲明，稱一切純屬惡意舉報。但劉曉慶2002年才因稅務問題被關進大牢422天，網友批她「屢教不改」，應該加倍處罰。

綜合新京報、瀟湘晨報等媒體報導，一位具名並露臉的深圳王先生舉報劉曉慶以「形象代言費」名義，將330萬借款轉為個人收入，並開具6%增值稅發票規避27%以上的個人所得稅。

王先生表示：「劉曉慶將我為其公司救急的300多萬元資金抽走，從個人財產損失方面我已經起訴她；而這筆款項她還用偷漏稅的方式據為己有，給國家造成了重大損失，那麼我就應當要從稅收的角度為國家挽回這些重大損失。」他也透露上海市稅務局第四稽查局已經受理了他舉報的劉曉慶涉嫌偷稅漏稅的案件，接下來將對劉曉慶及其相關公司展開調查和稽查。

據中國「優點娛樂」查證，上海弈熙文化傳媒中心成立於2017年，投資人是劉曉慶，出資額只有3萬元，王先生表示「弈熙文化傳媒中心」是個小微企業，這個小微企業開給劉曉慶珠寶（寧波）有限公司就有40多張發票，開給其他公司的發票就更多了。王先生指控，「這個企業沒有場地，也沒有工作人員，也沒有交過社保什麼的，就是用來開發票，簽這種合同來收錢，用低的稅率來逃避高的稅率」。

劉曉慶針對此事在社交平台發文，稱「本人與舉報人王某並不認識，也從無交集。王某舉報內容與客觀事實不符，純屬惡意舉報。本人及上海弈熙文化傳媒中心將積極配合調查核實。」在接受媒體採訪時，也說「這完全是誣陷，不需要回應」。

由於劉曉慶參演的新戲「折腰」才剛上映兩天，先前該劇就因女主角宋祖兒涉稅務爭議封存許多，最近才剛解凍上映，不料現在又換劉曉慶出事。有人批評劉曉慶有前科，這次需嚴查；也有人質疑舉報人動機不純，認為可能是惡意競爭，覺得330萬的金額對於明星來說並非巨款，沒必要如此大動干戈。但更多的網友則秉持著「法律面前人人平等」的原則，認為不論是誰，只要觸犯法律紅線就應受到制裁。

2002年，劉曉慶曾因名下公司偷稅漏稅問題被捲入巨大的風波之中。當時，稅務部門經過調查發現，劉曉慶公司存在嚴重的偷漏稅行為，金額高達1458萬元。這一事件震驚了整個娛樂圈，劉曉慶也因此被拘留超過400天。