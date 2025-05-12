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遭陸委會點名的歐陽娜娜 任江西吉安旅遊大使

中國新聞組／即時報導
藝人歐陽娜娜5月11日正式受聘為江西吉安文化旅遊大使。（圖／取自《文旅吉安》微信公眾號）
藝人歐陽娜娜5月11日正式受聘為江西吉安文化旅遊大使。（圖／取自《文旅吉安》微信公眾號）

多次配合中共對台統戰而遭民進黨政府點名的藝人歐陽娜娜，5月11日正式受聘為江西吉安文化旅遊大使。在聘任儀式上，歐陽娜娜說，「每一次回到這裡，都有一種家的感覺」。根據百度百科訊息，歐陽娜娜出生於台北，祖籍為江西吉安橫江鎮老屋下村。

吉安市文化廣電旅遊局微信公眾號《文旅吉安》11晚間發布歐陽娜娜當日受聘為吉安旅遊文化大使的消息，聘任儀式由吉安市文化廣電旅遊局局長楊春霞主持，楊春霞親自頒給歐陽娜娜聘任書，並贈送她大陸國家級非物質文化遺產新幹剪紙和吉州窯的木葉紋盞。

歐陽娜娜在儀式上表示，作為吉安文化旅遊大使，她還有很多空間去了解吉安，後期可以更多地了解吉安，並分享吉安的美食美景給網路上的朋友們，希望讓大家看到吉安的美好。

《文旅吉安》稱，此次聘任歐陽娜娜為文化旅遊大使，是吉安創新文旅宣傳推廣方式的關鍵一步。

歐陽娜娜2020年曾在大陸央視「十一」晚會上與香港藝人任達華、惠英紅、澳門藝人麥嘉欣及杜江、童瑤等大陸藝人合唱大陸愛國歌曲《我的祖國》。陸委會當時呼籲藝人，不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具。

去年10月，共軍發動對台「聯合利劍-2024B」軍演時，歐陽娜娜轉發央視貼文，稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」。

今年3月，大陸外長王毅在中共全國人大外交主題記者會上稱，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」。歐陽娜娜等數十名台灣藝人隨後也在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和王毅「中國台灣省」說法。

陸委會主委邱垂正後受訪時點名歐陽娜娜等藝人若要歌頌中國，就別巴著台灣身分，一旦查到擁有中國身分證件，台灣身分將即刻註銷。

當時還傳出，陸委會已協請主管機關文化部積極查處，赴陸發展的台灣藝人有無違反兩岸條例與中共黨政軍合作，藝人返台後將約談到案，若拒不配合可直接開罰。

歐陽娜娜成為首位。(取材自微博)
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