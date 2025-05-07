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瑞士會談誰主動？中：應「美方請求」舉行

中國新聞組／即時報導
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中國外交部發言人林劍7日主持例行記者會，稱中美經貿高層會談是應美方的請求舉行。（央視畫面截圖）
中國外交部發言人林劍7日主持例行記者會，稱中美經貿高層會談是應美方的請求舉行。（央視畫面截圖）

關稅戰僵持多時，美中終於宣布本周末在瑞士舉行面對面的「破冰會談」。這場引發全球關注的會談究竟是誰先開口？美國副總統范斯7日稱，是中國主動聯繫，中國外交部、商務部與官媒口徑一致，稱中國是應美方請求舉行，中網民更是回應熱烈「給美國一個台階下」。環時社評直指，現在全球都在審視美方的誠意和誠信，對華盛頓「聽其言而觀其行」。

法廣網、新華社報導，自此波貿易戰開始，中美兩國領導人似乎就進入了一場誰先服輸的較量。美國總統川普聲稱已經與中方開始討論，中方立即反駁說雙方並無接觸。川普一度又稱與中國國家主席習近平通話，卻又沒有說出通話的日期。中方也很快回應稱，近期沒有兩國領導人通話的紀錄。

雙方僵持兩個多月後，7日終於宣布將見面會談。中國國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。

中國外交部發言人林劍7日表示，美方近期不斷表示希望同中方進行談判。這次會談是應美方請求舉行的。中方堅決反對美國濫施關稅，這一立場沒有任何變化。

中國商務部則指出，美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音。

中國官媒也口徑一致稱會談是應美方請求舉行，中國網民更是群嘲「美國已經著急了」、「張弛有度，中國姿態擺正」。

環球時報社評指出，此次會談能否取得實質性的進展，關鍵在於美方能否拿出誠意，在相互尊重、平等協商的基礎上與中方進行對話。

社評稱，全世界對中美會談高度關注，各國都在對華盛頓聽其言而觀其行。美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，糾正錯誤做法。

觀察者網盤點美媒對會談的反應，CNN稱任何緩和局勢的努力都被視為「可喜的跡象」，對企業和消費者來說，即使中美雙方沒有在瑞士達成任何協議，兩國能進行面對面會晤也是令人鼓舞的。

華盛頓郵報稱，無論會談能取得多少成果，中美開始接觸依然讓全球金融市場「鬆了一口氣」。新聞周刊指出，美國國內對經濟的擔憂日益嚴重之際，川普宣布將與中方會晤，可能意味著美國有意緩和與中國的緊張關係。

關稅 川普 商務部

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