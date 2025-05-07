被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

美國財長貝森特。（路透）

美中關稅 戰在僵持多時後，終於決定在日內瓦會談，但雙方對於「誰先要求談判」仍各執一詞，因為這涉及對談判形勢的判斷。美國財長貝森特 在一段採訪中宣布會談消息，在被問到「誰先打電話」時，他語氣結巴、含糊表示「沒有什麼誰先打電話」。影片在中網瘋傳後引發群嘲，前媒體人胡錫進更直酸「弱爆了」。

綜合媒體報導，貝森特接受電視台訪問，當主持人問及，「（中美）誰打了第一個電話？就像約會一樣。」貝森特開始結巴地說：「那個…有很多電話，那個…沒有什麼『誰先打的電話』，隨著時間的推移，（中美）有很多接觸點。」

此前，貝森特曾公開要求中方先讓步，如果承認是美國主動聯繫中國，無疑是自打臉。另一段貝森特在眾議院金融服務委員會舉行的監督聽證會上被民主黨籍眾議員波坎（Mark Pocan）質問的畫面，顯示貝森特態度已然轉變。

波坎質疑「關稅究竟該由誰來支付？」、「關稅是由民眾支付的，對吧？」，貝森特交握手指、撥弄話筒，試圖緩解尷尬，最後他因為含糊回答被議員收回提問時間。

美財長被問中美誰主動時緊張到結巴。（視頻截圖）

對此，前媒體人胡錫進在微博寫道：中方一直表示「打，奉陪到底；談，大門敞開」，美方在遭到中方強硬反制後，氣勢弱爆了，嚴重外強中乾。所以談就談，但整個中國社會一點都不用著急。

胡錫進稱，「讓我們從容地與美國邊打邊談，我們才不怕談得慢慢悠悠的，我們就是要迫使美方遵循中國的老話『解鈴還須繫鈴人』，在談判中拿出誠意來，不得用談判耍花招，否則的話，談判就是浪費時間。」