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世界人形機器人運動會 8月在北京舉行

記者陳政錄／北京即時報導
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大陸將於今年8月在北京舉行世界人形機器人運動會。圖為上月舉辦、在北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松賽事上，藉工作人員輔助指引方向奔跑的人形機器人。記者陳政錄／攝影
大陸將於今年8月在北京舉行世界人形機器人運動會。圖為上月舉辦、在北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松賽事上，藉工作人員輔助指引方向奔跑的人形機器人。記者陳政錄／攝影

繼全球首場人形機器人半程馬拉松後，中國將於今年8月，在北京舉辦「2025世界人形機器人運動會」，安排包括競技賽、表演賽和場景賽，共19個項目。

據央視新聞，由中國中央廣播電視總台、北京市人民政府、世界機器人合作組織、亞太機器人世界杯國際理事會聯合主辦的2025世界人形機器人運動會，將於今年8月15至17日在中國國家體育場（鳥巢）和國家速滑館（冰絲帶）舉辦。

據陸方發布，本屆人形機器人運動會比賽項目，總體設計為主體賽事加上外圍賽事，其中主體賽事包括競技賽、表演賽和場景賽，共19個項目，展示機器人應用技術的多樣性、創新性與實用性。

例如，競技賽參照人類傳統體育項目，設置了11個小項。其中田徑7項（包括100公尺、400公尺、1500公尺、4×100公尺接力、100公尺障礙賽、立定跳遠、原地跳高），以及自由體操和2V2、3V3、5V5足球賽。

其他還有表演賽設置了單機舞蹈、群體舞蹈2個項目；場景賽聚焦人形機器人實際應用場景，設置了工業場景、醫院場景和酒店場景，共6個項目。

另，外圍賽事共3個項目，包括非人形機器人參與的羽毛球、籃球和乒乓球，側重表演及與觀眾互動。

在此之前，2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松，於上月19日在亦莊鳴槍開跑，採取「人機共跑」模式，有來自北京、上海、江蘇、廣東等地企業、大專院校及科研機構共約20支隊伍參賽，陸方稱這是全球首場「人形機器人」半程馬拉松，並將以此進一步推廣機器人應用。

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