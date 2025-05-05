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經濟轉好？中國3大工程機械巨頭Q1業績回暖

記者黃雅慧／即時報導
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三一重工營收、淨利潤今年第1季為大陸機械企業增幅最高，其營收年增19.18%至人民幣210.49億元，淨利潤年增56.4%至24.71億元。(取材自三一重工官微)
三一重工營收、淨利潤今年第1季為大陸機械企業增幅最高，其營收年增19.18%至人民幣210.49億元，淨利潤年增56.4%至24.71億元。(取材自三一重工官微)

中國三大工程機械行業三一重工、徐工機械和中聯重科日前陸續披露了第1季業績公告，報告期內3家企業營收、淨利潤均實現增長。其中三一重工稱，業績增長主要受中國國內、國際銷售均收年增長及費用率下降影響。

工程機械業長期被視為國民經濟晴雨表，其景氣度主要受下游房地產、基建、出口等需求變化以及自身設備更新周期等因素影響。也因此三大機械巨頭業績增長受到中國網路熱議，認為可能是經濟向好的指標之一。

根據公告，三一重工營收、淨利潤增幅最高，其營收年增19.18%至人民幣210.49億元，淨利潤年增56.4%至24.71億元；營收最高的是徐工機械，實現營收268.15億元，年增10.92%，淨利潤20.22億元，年增26.37%。該公司預計，2025年全年營收將增超10%，而淨利潤、現金流增速將超過營收增速。

整體而言，據中國工程機械工業協會統計，今年第1季挖掘機主要製造企業共銷售挖掘機61,372台，年增22.8%；其中國中國內銷量36,562台，年增38.3%；出口24,810台，年增5.49%。

另據央視財經與三一重工、樹根互聯聯合打造的「挖掘機指數」，今年第1季中國全國工程機械平均開工率為44.67%，較去年同期增幅為1.62%，12個省份平均開工率超過50%。

而中國的工程機械業也受到美國關稅風波波及，中國工業報報導，聯合資信分析師王煜彤分析，短期內美國加徵關稅將導致中國工程機械對美出口下降。但業內主要企業通過海外產能佈局和新興市場拓展等方式，能夠有效分散風險。長期來看，「對等關稅」倒逼行業向高端化、全球化轉型，疊加內需刺激與「一帶一路」機遇，中國工程機械業有望在重構的全球產業鏈中佔據更主動地位。

東吳證券研究員周爾雙認為，第1季中國挖掘機銷量持續超預期，主要原因有三：一是存量需求更新替換，上一輪挖機上行週期為2015-2023年，按照挖機平均8-10年計算，近兩年為存量需求集中更換新機節點；二是資金端好轉，中國國內下游資金端從去年第4季開始好轉，對存量及新增項目均有支撐作用；三是農村需求持續高景氣，機器替人疊加政策支持，小型挖掘機需求持續高增。

對於後市，三一重工預計，2025年中國工程機械市場持續向好，基建投資、新城鎮化、礦山、水利工程等需求將進一步復蘇，疊加超長期特別國債等政策的持續落地，市場有望加速回暖。此外，新能源產品滲透率提升帶來的更新替代需求將進一步推動行業增長。海外基建、礦用市場將維持高景氣度。

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