宇樹機器人暴走？瘋狂攻擊工程師 驚悚視頻瘋傳

機器人瘋狂揮拳，工程師恐慌躲避。（取材自微博）

中國網路近日流傳一段機器人大暴走，朝著工程師瘋狂揮拳的驚悚視頻。某研發公司所流出的監視器畫面中，可以看到工程師原本正在機器人旁邊用電腦輸入指令，但被吊臂懸吊的的機器人卻突然暴走，朝著工程師瘋狂揮拳，還一邊前進。工程師連忙躲避，露出不可置信又驚恐的表情。直到其中一人關閉了電源，機器人才終於停手。

綜合媒體報導，相關視頻在網路上瘋傳，網友戲稱：「機械公敵真實上演」、「暴走的開始」、「機器人看起來超氣」、「機器人終於覺醒了，人類很快要滅亡。」「是奧創」、「不小心開啟格鬥模式了？」

有網友發現，該款機器人疑似是杭州「宇樹科技」所研發，被視為中國「機器人之光」的Unitree H1機器人，也就是曾在「央視春晚」登台演出，能夠跳舞的機器人。

2030年機器人的全球市場規模，可望衝到24兆美元。中國地方政府目前已在人形機器人 研發上，投資超過100億美元。全世界56％的機器人部件供應鏈 公司也都在中國，就連習近平 日前前往上海視察，也重點考察機器人行業。

中國在人型機器人供應鏈方面，占據市場主導地位。像四川街頭最近出現機器人實習指揮交通，甚至還有機器狗上線巡邏，關鍵時刻會噴出網子干擾歹徒。沒想到卻傳出機器人失控攻擊工程師的事件。