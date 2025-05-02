印巴局勢緊張 巴總理會晤中國大使 感謝中方緩解局勢努力

巴基斯坦總理夏巴茲（右）1日與中國駐巴大使姜再冬（左）會晤，討論印巴局勢。（圖／取自中國駐巴大使館官網）

印度 與巴基斯坦日前在喀什米爾地區爆發衝突，雙邊緊張升溫，而5月1日中國駐巴基斯坦大使會見了巴基斯坦總理，巴國總理介紹印巴緊張最新情況，感謝中方緩解局勢的努力，中國大使則呼籲印巴雙方保持克制、相向而行、妥處分歧，共同維護地區和平穩定。

據中國駐巴基斯坦大使館 ，5月1日，中國駐巴大使姜再冬會見巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif），「就當前巴印局勢交換意見」，在座的還有巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）和中國使館徐航天公參等。

消息指，夏巴茲介紹巴印因喀什米爾地區突發事件引發兩國關係緊張的最新情況，感謝中國著眼南亞和平穩定、推動緩解緊張局勢的積極努力，重申巴基斯坦將堅定捍衛國家主權、安全和尊嚴，表示願繼續同各方溝通協調，共同防止事態升級，維護南亞和平安寧。

姜再冬感謝夏巴茲所作介紹並表示，中國理解巴方合理安全關切，支持巴方維護自身主權和安全利益，支持儘快對有關事件開展公正調查，呼籲印巴雙方保持克制、相向而行、妥處分歧，共同維護地區和平穩定。

巴基斯坦政府則在IG等平台貼文指出，姜再冬拜會了夏巴茲，後者感謝中國「理解」（understanding）巴基斯坦關於印度自2025年4月22日以來行動的原則立場，也對中國「支持」（endorsement）其提出的對帕哈爾加姆事件進行可信、中立和透明的國際調查的真誠建議表示感謝。

夏巴茲重申，巴基斯坦一貫譴責一切形式和表現的恐怖主義。巴基斯坦作為反恐戰爭前線國家，已犧牲9萬多人生命，經濟損失超過1,520億美元。姜再冬則感謝夏巴茲分享巴基斯坦的觀點，並強調中國將繼續支持巴方實現南亞和平穩定的共同願望。

中國政治局委員兼外長王毅 4月27日與巴基斯坦副總理兼外長達爾通話時表示，中國密切關注當前形勢發展。打擊恐怖主義是世界各國的共同責任，中國始終支持巴方堅定實施反恐行動。作為鐵杆朋友和全天候戰略合作夥伴，中國充分理解巴方合理安全關切，支持巴方維護自身主權和安全利益。中國支持儘快開展公正調查，衝突不符合印巴各自根本利益，也不利於地區和平穩定。希望雙方保持克制，相向而行，推動事態降溫。