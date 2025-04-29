泡沫一場？中國酒店機器人公司3年虧損逾1億美元

在中國酒店常見的送餐機器人服務大宗品牌雲跡科技過去三年淨虧損累計逾人民幣8億元(約1.1億美元)，給中國商用機器人行業帶來不確定性的前景。(圖取自雲跡科技官網)

在中國酒店常見的送餐機器人品牌雲跡科技過去三年在營收人民幣5億多元的情況下，淨虧損累計逾8億元（人民幣，下同，約1.1億美元），此前包括騰訊、阿里、聯想等知名企業都有投資。不過業內認為，酒店機器人功能單一，僅能送貨、清潔，系統集成性差難以融入酒店信息化閉環，維護成本高昂，導致酒店採購意願下降。也給中國商用機器人行業帶來不確定性的前景。

中國新聞周刊日前報導，雲跡科技正式向港交所遞交招股說明書，擬在主板掛牌上市，中信證券和建銀國際擔任聯席保薦人。而招股書也揭開雲跡科技的財務狀況。

雲跡科技為一家機器人服務智能體企業，截至2024年底服務超過3萬家酒店和100家醫院，已在中國329個地級行政區進行部署。2024年雲跡科技機器人完成超過5億次服務，同時在線機器人數量單日高峰超過3.6萬台，其中12月單月執行超過186億次指令。業務高峰期，包括萬豪、洲際等知名豪華酒店走廊里，10台機器人就有1台是「雲跡」產品。

雲跡科技投資方陣容豪華，包括阿里巴巴、騰訊、科大訊飛、聯想等巨頭企業，以及啓明創投、沸點資本等投資機構。公開資料顯示，2021年D輪融資後，其估值約為40.8億元。

在財務狀況部分，招股書顯示，2022年至2024年，雲跡科技營收從人民幣1.61億元增至2.45億元，年復合增長率達23.2%，累計營收逾人民幣5億元。但同期淨虧損分別為3.65億元、2.65億元及1.85億元，三年累計虧損逾8億元。儘管毛利率 從24.3%提升至43.5%，但硬體業務毛利率僅為38.1%，而高毛利的軟體業務（HDOS系統）收入佔比不足兩成。

而雲跡科技超80%收入來自酒店機器人業務，2023年這一比率甚至高達95.1%。當酒店業採購預算收縮、價格戰加劇，機器人價格也因而被壓低。

映象新聞報導，某酒店管理人員坦言，在實際運營中發現機器人配送效率低下，無法真正節約人工成本，最終選擇放棄使用；某酒店機器人代理商通過中國新聞周刊表示，從2022年開始，中國國內酒店機器人市場熱度有所下降，已經進入的品牌又很多。為搶奪市場，價格戰愈演愈烈。

雲跡科技近期確實面臨挑戰，雲跡科技CTO林小俊於2024年離職創業，也讓外界對雲跡技術路線穩定性存疑。同時，該公司研發投入佔比從42%降至23.4%，遠低於行業頭部企業水平，銷售費用卻反增2.46%，明顯感受到「砍研發保市場」意圖，但運營風險也會隨之上升。

弗若斯特沙利文數據顯示，以2023年中國酒店場景收入計算，市場前五大玩家累計瓜分27.6%的市場份額，雲跡科技一家就占12.2%。截至2024年底，雲跡科技在全球3萬家酒店部署機器人產品，包括萬豪、希爾頓、洲際、凱悅、溫德姆、錦江、亞朵等全球知名酒店集團。