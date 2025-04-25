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解放軍空軍首度赴埃及舉行聯訓 跨6千公里兵力投送受矚

記者廖士鋒／即時報導
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中國與埃及空軍的首次聯訓將持續到5月上旬。（圖／取自中國軍號微博）
中國與埃及空軍的首次聯訓將持續到5月上旬。（圖／取自中國軍號微博）

解放軍空軍自4月中旬至5月上旬，至埃及舉行雙方首次空軍聯合訓練，這是較為罕見的解放軍空軍現役主力機型的遠程兵力投送，受到矚目。據官方披露，解放軍空軍單趟飛行6,000公里，往返航程約為1.2萬公里。

中國國防部24日指出，「文明之鷹-2025」空軍聯訓是解放軍與埃軍首次組織的聯訓，雙方派出了殲擊機、預警機、加油機、直升機等。19日開始雙方組織空戰訓練、空中加油等，後續還將展開空中支援、戰場搜救等課目演練，聯訓將持續到5月上旬。

官方強調，解放軍參訓戰機與埃及空軍訓練協作，有利於提高兩國參訓部隊技戰術水準，進一步深化和推動兩軍務實合作。

中新網24日報導，中國軍事專家傅前哨表示，1979年中國首次出口飛機，就是向埃及空軍提供一批「殲-6」戰鬥機；軍事專家張學鋒認為，在兩國有一定戰略互信的前提下，不排除雙方會互相參觀戰機，甚至互派飛行員駕駛體驗對方戰機性能。

報導還提到，作為中東和北非地區最強大的空中力量之一，埃及空軍不僅融合了東西方先進裝備，還擁有較豐富的訓練與實戰經驗。與埃方切磋技藝，對中國空軍而言「無疑是一次難得的學習、借鑑和提高的機會」。在當地熱帶沙漠氣候環境下，中國軍機性能也將得到充分檢驗，進一步提升戰訓保障水平。

而據央視報導，此次解放軍派出由殲-10C（單座版）、殲-10S（雙座版）、運油-20、空警-500和直升機等多款現役主力機型組成的強大陣容。參演軍機不僅來自一線部隊，機型的選配、編組更是貼近實戰，既有用於奪取制空權的殲擊機，也有負責後勤保障和應急救援的加油機、直升機，特別是空警-500的加入，使整個分隊的實戰化水平顯著提升。

另外，新加坡聯合早報援引中國軍事專家宋忠平分析，中國空軍作為戰略軍種，初步展現了向中東進行快速戰略投送的能力，在未來有望執行反恐任務或處置突發事件，維持當地局勢穩定，並確保戰略大動脈的安全暢通。

港媒南華早報則引述上海復旦大學中東研究中心主任孫德剛表示，空警-500飛機飛越紅海，標誌著「中國軍事現代化邁出的重要一步」，展示了其如何用於戰略空運和兵力投射。

日前「中國軍號」指出，為確保參演裝備與人員高效投送，解放軍採取「空轉+空運」混合編組模式，途經多個國家，航程近6000公里，於15日完成全員全裝進駐，參訓分隊15日到達埃及空軍某基地，很快完成裝備物資卸載、飛行地面準備等工作，16日雙方飛行員開始技術交流，19日上午迎來首個訓練日。

中新網提到，這意味「一來一回，空軍分隊要穿越6個時區、往返約1.2萬公里」，中國解放軍「已跨入戰略空軍門檻」。

解放軍 埃及 新加坡

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