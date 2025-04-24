遊戲產業回暖加政策支持 騰訊積極布局AI、出海

在中國遊戲產業逐步回暖加政策支持下，騰訊正把握潮流積極在AI與出海上布局。（路透）

中國遊戲巨頭、科技公司騰訊在遊戲產業上動作頻頻，先是將《和平精英》作為首款接入DeepSeek 大模型的騰訊手遊，同時也在SPARK2025騰訊遊戲發布會讓其投資的10家海外工作室首次規模化亮相。外界認為在遊戲產業逐步回暖加政策支持下，騰訊正在AI 與出海上積極布局。

騰訊22日在線上舉行SPARK2025騰訊遊戲發布會，公布46款海內外遊戲的最新動態，含24款遊戲新品。會上騰訊也公布《和平精英》在AI科技方面的最新進展，比如推出可指揮的AI隊友，可實時自由對話的「吉莉」，成為大模型可持續進化的新嘗試案例。

不光是騰訊，此前巨人網絡、米哈游旗下Anuttacon等公司也率先在推理類、冒險類遊戲中測試AI原生玩法，通過深度對話、情境判斷等方式構建新型交互邏輯，打開「AI可玩性」新場景。

證券時報引述業內人士說法認為，遊戲有著豐富的場景以及眾多的玩家需求，在智能體的決策訓練、場景識別、3D生成內容和無限敘事中，遊戲都給AI的發展與應用帶來了更多想像的空間。

在該發布會上，騰訊讓其投資的10家海外工作室規模化亮相，這也是中國遊戲行業內，首次有如此數量的海外公司集中參與中國遊戲廠商發布會。

而騰訊大舉出海背後也有政策支持。中國商務部 副部長兼國際貿易談判副代表凌激21日在國新辦記者會上提及遊戲產業相關內容時表示，要發展遊戲出海業務，布局從IP打造到遊戲製作、發行、海外運營的整個產業鏈布局。

騰訊此前發布財報顯示，2024年騰訊遊戲收入為人民幣1,977億元（大約271億美元），年增9.9%。其中，本土市場遊戲收入增長10%至人民幣1,397億元（大約192億美元），國際市場為人民幣580億元（大約80億美元），年增9%。遊戲也成為騰訊營收重點來源。

券商中國統計，今年1月、2月和3月分別有136款、113款和134款遊戲拿到版號，加之4月127款，今年以來，合計遊戲版號已經發放510款，其中，國產網絡遊戲480款，進口網絡遊戲30款。與2023年、2024年相比，今年不僅版號數量相較同期更多，且發放頻次更加穩定，每個月都有國產和進口網路遊戲通過審核。顯示中國官方對於遊戲版號持續鬆綁。