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中國面臨雙重打擊 能同時應付通貨緊縮與川普關稅嗎？

記者顏伶如／即時報導
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中國現正面臨雙重打擊，通貨緊縮持續腐蝕經濟，關稅恐讓貿易受阻。路透
中國現正面臨雙重打擊，通貨緊縮持續腐蝕經濟，關稅恐讓貿易受阻。路透

紐約時報17日報導，中國現正面臨雙重打擊，通貨緊縮持續腐蝕經濟，關稅恐讓貿易受阻，到頭來吃虧最多的將是中國勞工。

報導指出，財務穩定對中國勞工來說，成了越來越遙不可及的夢想。中國勞工困在通貨緊縮循環底下，全面物價低迷導致企業營利縮水，工資遭到壓縮；所有人都變得手頭更加拮据，物價進一步壓低。此時此刻，與美國爆發貿易戰是所有人都不樂見的，數億中國勞工生活將變得更為困難。

27歲的曹志(Cao Zhi，音譯)四年前離開低薪的汽車保險業務工作，在上海加入食品配送平台「餓了麼」(Ele.me)。他說，如今每天至少要多工作一小時，才能掙得跟跳槽初期同樣的收入。山西老家還有車貸要繳的曹志說，薪水侵蝕的狀況在朋友之間相當普遍。

好幾年來，中國政府都在設法解決通貨緊縮，這是房地產危機蔓延到經濟、導致絕大多數經濟活動暫停之後留下的不良副作用。製造業則算例外，中國工廠生產的商品，遠超過中國消費者購買需要，從電子產品到服裝等中國製造商品，銷往了包括美國在內的其他國家。2024年，中國經濟成長將近三分之一來自出口。

如今，北京必須跟美國正面對決，美國是中國產品的最大買家，美國對於中國採買美國商品數量太少則相當不滿。

經濟研究機構龍洲經訊(Gavekal-Dragonomics)中國研究部副主任貝多爾(Christopher Beddor)說，貿易戰將讓中國經濟雪上加霜，「這些年來，經濟面臨一波又一波通貨緊縮的打擊，下一波衝擊即將到來」。

貝多爾說，貿易戰將讓中國經濟出現某種破洞。

遼寧建築工兼水管技施王龍禾(Wang Longhe，音譯)最近長途跋涉大約1600哩，跑到廣東省中山市打工兩天，參加水族館興建工程。56歲的他說，東北地區幾乎所有營建工程都已停擺。

王龍禾說，景氣好的時候，一年可賺1萬3600美元，現在如果還能賺到一半，就算幸運。他表示，現在工作機會並不多，東北家鄉基本上找不到工作，「幹我們這行的人，現在都賦閒在家」。

貿易戰 紐約時報 保險

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