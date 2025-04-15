美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美國總統川普推出的關稅 政策掀起貿易戰，引發許多美國人對未來消費支出增加的焦慮。與此同時，TikTok上掀起的「中國工廠旋風」，意外帶火中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」（DHgate）。根據美區App Store最新數據，敦煌網、淘寶與SHEIN成為購物類免費iPhone應用程式前三名；在整體免費App排行榜中，敦煌網目前高居第二，僅次於ChatGPT。

第一財經報導，這一熱度源於短視頻平台上一些外貿商家視頻的爆火。近期眾多中國商家製作了TikTok視頻，向消費者解釋全球奢侈品市場的實際運作方式。不少商家在視頻中解釋說，許多消費者認為是歐洲製造的服裝、手袋和其他配飾實際上產自中國工廠。部分視頻製作者在視頻中直接給出商品鏈接或者網站鏈接，引發了「敦煌網」關注度走高。

據Appfigures數據，4月12日敦煌網在App Store和Google Play上的下載量達到3.54萬次，較過去30天日均下載量增長56%。其中，美國占了1.73萬次下載，較過去30天日均下載量增長了98%。13日，敦煌網在iOS平台的安裝量增至11.75萬次，較過去30天日均下載量增長732%。其中，美國市場下載量達6.51萬次，增長940%。

公開信息顯示，中國跨境出口B2B電商 平台敦煌網由王樹彤於2004年創立，是中國領先的B2B跨境電商在線交易服務平台，累計註冊買家7700萬，擁有超過3300萬個產品，覆蓋全球225個國家及地區，提供100多條物流線路和14個海外倉，在北美、拉美、歐洲等地設有全球業務辦事機構。

敦煌網以「小單快返」模式，打通中國中小製造企業與北美中小批發商鏈路。

4月11日，敦煌網向商家發布了「關稅護航計畫」公開信，表示針對商品不漲價（不包郵商品運費漲幅不超過20%或運費總價漲幅不超過20元/公斤）商家平台將進行全方位、強力的流量及權益傾斜，並提供專屬1V1物流支持幫扶計畫。敦煌網同時表示，「關稅壁壘是挑戰，更是商家朋友們優化供應鏈、深耕品牌價值和服務的大好契機」。

另據財聯社報導，目前深圳華強北市場多家檔口針對CPU、顯卡等熱門芯片的報價已經暫停，且多家檔口關門歇業。一名檔口老闆透露，現在「大家都在觀望，封庫存了，擔心價格會暴漲暴跌」。