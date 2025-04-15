我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報復關稅 香港即起停收寄美平郵小額包裹

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美國總統川普推出的關稅政策掀起貿易戰，引發許多美國人對未來消費支出增加的焦慮。與此同時，TikTok上掀起的「中國工廠旋風」，意外帶火中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」（DHgate）。根據美區App Store最新數據，敦煌網、淘寶與SHEIN成為購物類免費iPhone應用程式前三名；在整體免費App排行榜中，敦煌網目前高居第二，僅次於ChatGPT。

第一財經報導，這一熱度源於短視頻平台上一些外貿商家視頻的爆火。近期眾多中國商家製作了TikTok視頻，向消費者解釋全球奢侈品市場的實際運作方式。不少商家在視頻中解釋說，許多消費者認為是歐洲製造的服裝、手袋和其他配飾實際上產自中國工廠。部分視頻製作者在視頻中直接給出商品鏈接或者網站鏈接，引發了「敦煌網」關注度走高。

據Appfigures數據，4月12日敦煌網在App Store和Google Play上的下載量達到3.54萬次，較過去30天日均下載量增長56%。其中，美國占了1.73萬次下載，較過去30天日均下載量增長了98%。13日，敦煌網在iOS平台的安裝量增至11.75萬次，較過去30天日均下載量增長732%。其中，美國市場下載量達6.51萬次，增長940%。

公開信息顯示，中國跨境出口B2B電商平台敦煌網由王樹彤於2004年創立，是中國領先的B2B跨境電商在線交易服務平台，累計註冊買家7700萬，擁有超過3300萬個產品，覆蓋全球225個國家及地區，提供100多條物流線路和14個海外倉，在北美、拉美、歐洲等地設有全球業務辦事機構。

敦煌網以「小單快返」模式，打通中國中小製造企業與北美中小批發商鏈路。

4月11日，敦煌網向商家發布了「關稅護航計畫」公開信，表示針對商品不漲價（不包郵商品運費漲幅不超過20%或運費總價漲幅不超過20元/公斤）商家平台將進行全方位、強力的流量及權益傾斜，並提供專屬1V1物流支持幫扶計畫。敦煌網同時表示，「關稅壁壘是挑戰，更是商家朋友們優化供應鏈、深耕品牌價值和服務的大好契機」。

另據財聯社報導，目前深圳華強北市場多家檔口針對CPU、顯卡等熱門芯片的報價已經暫停，且多家檔口關門歇業。一名檔口老闆透露，現在「大家都在觀望，封庫存了，擔心價格會暴漲暴跌」。

App 關稅 電商

上一則

彭博：李嘉誠43港口買家 由義大利亞彭帝家族集團主導

下一則

報復關稅 香港即起停收寄美平郵小額包裹

延伸閱讀

關稅戰損人不利己 削弱美領導力

關稅戰損人不利己 削弱美領導力
因應關稅戰 華商急覓中國以外供貨商

因應關稅戰 華商急覓中國以外供貨商
關稅戰硝煙瀰漫 越南：願討論成為金磚夥伴國

關稅戰硝煙瀰漫 越南：願討論成為金磚夥伴國
「小商家無處可躲」紐約亞裔社區民代 批關稅戰魯莽

「小商家無處可躲」紐約亞裔社區民代 批關稅戰魯莽

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。(取材自微博)

反擊關稅？蹭熱度？中國店家紛稱「加收美國顧客104%服務費」

2025-04-10 19:32

超人氣

更多 >
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危