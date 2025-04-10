我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

牛排打敗義大利麵 橄欖園失美休閒餐廳領頭羊角色

中國3月乘用車出口減8% 稱自主品牌汽車不受關稅影響

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新數據顯示，中國乘用車市場3月在生產數量、中國國內零售數量按年增長，不過出口年減8％。路透
最新數據顯示，中國乘用車市場3月在生產數量、中國國內零售數量按年增長，不過出口年減8％。路透

最新數據顯示，中國乘用車市場3月在生產數量和中國國內零售數量按年增長，不過出口年減8％。中國汽車行業市調平台「乘聯分會」強調，中國汽車出口美國占比微乎其微，尤其是自主品牌完全沒有在美國銷售，因此中國生產的自主品牌汽車，不會受到美國加關稅的影響，中國會加深一帶一路和全球南方國家市場的合作力度。

中國乘聯分會9日公布中國3月乘用車市場分析，數據顯示，生產方面，3月乘用車生產248.1萬輛，年增11.5%，月增42.9%。1-3月乘用車生產631.1萬輛，年增14.5%；其中，新能源乘用車生產達116.5萬輛，年增43.0%，月增42.1%；1至3月累計生產292.4萬輛，年增46.0%。

零售方面，3月乘用車市場零售194.0萬輛，年增14.4%，月增40.2%，其中，中國自主品牌獲得明顯增量。3月自主品牌零售122萬輛，年增31%，月增33%；相對地，3月主流合資品牌零售48萬輛，年減4%，月增45%；德系品牌零售市占率17%，年減3.6%；日系品牌零售市占率12.2%，年減1.5%。美系品牌市場零售市占率6.8%，年減1.4個百分點。

出口方面，3月乘用車出口39.1萬輛，年減8%，月增10%；1-3月乘用車廠商出口112萬輛，年增1%。其中，新能源車占出口總量36.6%，出口14.3萬輛，年增6.4%，月增21.2%；1-3月累計出口40.1萬輛，年增19.8%。

分析指出，今年第1季度車市向好，受到利好政策有力支撐。1月8日，中國發改委和財政部提出要擴大汽車報廢更新支持範圍、完善汽車置換更新補貼標準，讓新能源汽車市場回溫明顯。

展望4月表現，乘聯分會認為，相比去年春季的價格戰，讓當年2-3月的市場嚴重低迷，隨著2024年報廢更新政策於當年4月24日實施，去年4月後的車市逐步恢復增長，今年4月仍有一定低基數的促進效果。

該報告也強調，中國汽車出口美國占比微乎其微，尤其是自主品牌完全沒有在美國銷售，因此中國生產的自主品牌汽車，不會受到美國加關稅的影響；本輪關稅調整或會在短期內影響中國品牌在海外部分基地的投產建設布局，未來全球化戰略中的中國汽車具有發展空間。

報告指，隨著一帶一路、全球南方國家市場的合作力度加深，要發展當地有需求的乘用車品類，尤其是要鼓勵新能源車在當地的製造和普及，同時針對燃油車的需求突出中國產業優勢，實現全球市場的燃油車節能減排。

關稅 一帶一路 財政部

上一則

中國外交部發言人在X發毛澤東影片 「打到完全勝利」

下一則

關稅戰正酣 中國熱賣「參戰紀念杯」疑遭官方下架

延伸閱讀

關稅戰血流滿地 油價崩盤 美國頁岩油生產面臨威脅

關稅戰血流滿地 油價崩盤 美國頁岩油生產面臨威脅
美股續挫 道指跌逾1700點

美股續挫 道指跌逾1700點
貿易戰帶來機遇？大摩籲中國：對其他國家關稅降到0

貿易戰帶來機遇？大摩籲中國：對其他國家關稅降到0
白宮官員證實 對中關稅累計達145%

白宮官員證實 對中關稅累計達145%

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
為何暫緩提高對等關稅？川普說了原因

為何暫緩提高對等關稅？川普說了原因
川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因