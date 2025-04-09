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巴拿馬查港口特許經營權 分析：長和陷入三難困境

中央社台北9日電
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巴拿馬運河起點港口巴爾博亞港（Balboa）。路透
巴拿馬運河起點港口巴爾博亞港（Balboa）。路透

香港長和集團出售巴拿馬運河等港口業務，除了面臨中方的審查外，還被巴拿馬政府指港口特許權存在違規行為。分析指出，長和正面對三難困境，分別要處理來自中國、美國及巴拿馬政府的壓力，還要維護股東的利益。

巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）今天報導，巴拿馬當局8日表示，正在對涉嫌違反公共行政、損害國家利益的罪行展開調查，而事件與香港長和集團子公司巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）續約有關。

巴拿馬日前發布審計結果，指巴拿馬港口公司對巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）及克里斯托巴港（Cristobal）的特許權，存在「多項違規行為」。

訪問巴拿馬的美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）表明，不會允許中國危及這條跨洋水道。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎接受中央社訪問指出，目前長和面對三難困境，分別要處理來自中國、美國及巴拿馬政府的壓力。除此之外，長和還要與餘下41個港口的所屬政府維持良好關係，以及要維護長和股東的利益。

莊嘉穎強調，目前外界只能靠新聞報導或公開資料評估事件，各方背後真正的動機或盤算，難以看穿。

他表示，巴拿馬政府多年來沒有調查長和的港口特許經營權，直至美國表明要取回運河後才展開調查，可能是受到美國施壓，也可能是巴拿馬政府為免美國真的動用武力收回運河，而自己採取主動。

莊嘉穎表示，美國誓言要奪回巴拿馬運河的控制權，事件發展其中一個可能性，是各方作出妥協，長和只向美國貝萊德（BlackRock）牽頭財團出售巴拿馬運河兩端的港口，而不出售其餘41個港口，中方也可換來保障自身在這41個港口的利益。

長和出售海外港口事件擾攘了逾一個月，莊嘉穎指，從事件發展來看，不排除巴拿馬政府及長和各自放風，試探美國政府及中國政府的可接受程度。巴拿馬政府不會接受美國動用武力收回運河，長和若被中國政府動用反壟斷法等處分，也會影響其業務，雙方一定要想方法解決事件。

莊嘉穎指出，目前全球面臨不確定性增加，大國在博弈中，無人能確定事件結局。從風險管理的角度，可以理解長和最初決定出售海外港口，是想從美中競爭之中抽身而退，但可能長和也沒想到事情會演變成這樣。

香港時事評論員劉銳紹向中央社表示，事件發展的可能性很多，一定有解決辦法，只是外界不知道而已，而關鍵在於官員如何計算及談判。他相信各方都有多手準備。

巴拿馬運河 香港 新加坡

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