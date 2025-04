范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」,引發中國網友憤怒。(路透)

美國副總統范斯 (JD Vance)近日接受專訪,為川普的關稅政策護航,他在談話中用了帶有貶意的「中國鄉巴佬(Chinese peasant)」引發爭議。不但中國網友炸鍋,批評他的發言「粗魯且無知」,要范斯「到中國看看」;連美國新聞網站BuzzFee都發文諷刺:「如果有一件事是美國副總統范斯將要做的,那就是讓全世界的美國人難堪」。

綜合觀察者網、環球網等媒體報導,范斯近日在接受美國福斯新聞節目「Fox & Friends」專訪時,提到「我認為我們所有人都應該退一步捫心自問,全球化的經濟給美國帶來了什麼?從根本上說,它基於兩個原則,背負巨額債務,來購買其他國家為我們製造的東西」。

他並補充稱,說得更直接一點,「我們向中國鄉巴佬借錢,來購買中國鄉巴佬製造的東西。(We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture.)」

根據劍橋字典及牛津字典的解釋,「Peasant」在絕大多數情況都帶有貶低意味,該詞彙往往指涉受教育程度、收入、社會地位低下的、以種植穀物或是養殖動物為生的人群。范斯帶有歧視性的詞彙頗具爭議,相關影片迅速在中國社群媒體發酵,並招來網友大量批評。

有網友指范斯措辭不僅「粗魯」且「無知」,建議他到中國看看,「他所謂的「『中國鄉巴佬』正享受著世界上最大的高鐵網絡、世界上最先進的電動車」、「美國這番言論簡直愚不可及。他不清楚中國在文明發展上領先美國數千年嗎?全世界早已摒棄這種白人至上情結了」、「大國總統說話像小孩一樣,副總統連這基本的外交禮儀和詞彙都不會」。

還有人以中國製造業的成就吐槽范斯,「這位政客怕是忘了,美國超市裡從嬰兒紙尿褲到老人助步車,70%標著Made in China」、「他不是忘了,是用怕了,家裡想找一個made in美國都特麼費勁,他能不著急嗎」。