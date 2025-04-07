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范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

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范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

中國新聞組／即時報導
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美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

美國副總統范斯（JD Vance）近日接受專訪，為川普的關稅政策護航，他在談話中用了帶有貶意的「中國鄉巴佬（Chinese peasant）」引發爭議。不但中國網友炸鍋，批評他的發言「粗魯且無知」，要范斯「到中國看看」；連美國新聞網站BuzzFee都發文諷刺：「如果有一件事是美國副總統范斯將要做的，那就是讓全世界的美國人難堪」。

綜合觀察者網、環球網等媒體報導，范斯近日在接受美國福斯新聞節目「Fox & Friends」專訪時，提到「我認為我們所有人都應該退一步捫心自問，全球化的經濟給美國帶來了什麼？從根本上說，它基於兩個原則，背負巨額債務，來購買其他國家為我們製造的東西」。

他並補充稱，說得更直接一點，「我們向中國鄉巴佬借錢，來購買中國鄉巴佬製造的東西。（We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture.）」

根據劍橋字典及牛津字典的解釋，「Peasant」在絕大多數情況都帶有貶低意味，該詞彙往往指涉受教育程度、收入、社會地位低下的、以種植穀物或是養殖動物為生的人群。范斯帶有歧視性的詞彙頗具爭議，相關影片迅速在中國社群媒體發酵，並招來網友大量批評。

有網友指范斯措辭不僅「粗魯」且「無知」，建議他到中國看看，「他所謂的「『中國鄉巴佬』正享受著世界上最大的高鐵網絡、世界上最先進的電動車」、「美國這番言論簡直愚不可及。他不清楚中國在文明發展上領先美國數千年嗎？全世界早已摒棄這種白人至上情結了」、「大國總統說話像小孩一樣，副總統連這基本的外交禮儀和詞彙都不會」。

還有人以中國製造業的成就吐槽范斯，「這位政客怕是忘了，美國超市裡從嬰兒紙尿褲到老人助步車，70%標著Made in China」、「他不是忘了，是用怕了，家裡想找一個made in美國都特麼費勁，他能不著急嗎」。

范斯

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