降價潮降溫？ 中國乘聯會：3月降價車款數量按年大幅減少

2025年中國乘用車市場降價促銷較去年同期的51款大幅減少，顯現降價潮大幅降溫。圖為去年11月15日至24日舉行的廣州國際汽車展覽會。（中新社）

中國乘聯分會秘書長崔東樹最新發文指出，2025年中國乘用車市場降價促銷力度仍保持較強水準，3月降價車型數量為23款，相對於歷史來看處在較高的水準，然而，較去年同期的51款大幅減少，顯現降價潮大幅降溫。

據崔東樹個人微信 公眾號，崔東樹6日刊出「2025年3月乘用車市場降價分析」指，2025年3月，純電動車 型新車降價的均價是人民幣17.6萬元（下同），降價幅度達到1.75萬元，新車降價力度達9.1%。插混車型新車降價的均價是17.9萬元，幅度達0.9萬元，新車降價力度達到4.8%。燃油車型新車降價的均價是13.2萬元，幅度達0.78萬元，新車降價力度達5.5%。

而混合動力車型新車降價的均價是14萬元，幅度達2.5萬元，新車降價力度達15.2%。增程式車型新車降價的均價是20.4萬元，幅度達2.4萬元，新車降價力度達10.5%。

崔東樹分析，新能源車「多子多福」，持續大量推出新車，實現新車價格重新定位，因此促銷不多，降價激進。此前，2月時，新能源車的促銷逐步達到11.5%的高位，較同期基本持平，整體保持穩定。而燃油車正面臨老化趨勢，「少子化」問題嚴重，缺乏新車調整定價和提升產品力的機會，只能靠促銷失血。3月傳統燃油車的促銷逐漸下降到22.1%的水準，年增3.7個百分點，但較上月增加0.4個點。

至於豪華車方面，其促銷逐步達到26.1%的高點，年增4.7個百分點。崔東樹說，雖消費升級推動高端需求較強，但由於新能源的分流，2024年4至7月豪華車促銷持續增大至25.1%。而2025年3月，合資燃油車的促銷逐步達到21.5%的高位，年增2.5個百分點。2025年3月，自主燃油車的促銷逐步達到17.2%的高點，較同期增加3.5個百分點。

此外，崔東樹表示，從降價節奏看，2023年的降價整體相對比較均衡，但2024年的降價在3月和4月都達到超強程度，2025年降價促銷力度仍保持較強水準。1月有7款車型降價，2月有21款車型降價，3月的降價車型數量23款，相對歷史來看也是較高水準，較去年3月的51款大幅下降，體現了降價潮明顯降溫的特徵。

展望後續走勢，崔東樹認為，隨著中國官方報廢更新的促銷補貼的力度強化，市場回暖，對車市的拉動效果明顯，因此「價格戰」的壓力相對減緩，認為春季車市進入持續走強的良好狀態。