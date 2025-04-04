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川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

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美對中加徵關稅 中方反制列管27家美企並提訴WTO

中央社北京4日電
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中國商務部決定將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。（美聯社）
中國商務部決定將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。（美聯社）

美國總統川普宣布對等關稅稅率，中國再加徵34%關稅。中國商務部今天祭出多項反制措施，除了將16家美國實體列入出口管制管控，另將11家美企列入不可靠實體清單，並在世界貿易組織爭端解決機制起訴美國。

中國商務部官網今晚連續釋出5則新聞發言人答記者問，內容包含將16家美國實體列入出口管制管控、將11家美企列入不可靠實體清單、在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制起訴美國、對進口醫用CT（電腦斷層） 球管發起反傾銷調查、對中重稀土相關物項實施出口管制。

公告指出，商務部決定將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。

中國商務部今日也發布將無人機製造商斯凱迪奧（Skydio）等11家美國企業列入不可靠實體清單的公告。

這11家美企包含，斯凱迪奧（Skydio Inc.）、BRINC無人機公司（BRINC Drones）、紅色六方案公司（Red Six Solutions）、賽尼克斯公司（SYNEXXUS）、火風暴實驗室公司（Firestorm Labs）、奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems）、浩劫人工智慧公司（HavocAI）、尼羅斯科技公司（Neros Technologies）、多莫戰術通信公司（Domo Tactical Communications）、急速飛行公司（Rapid Flight LLC）、波音子公司Insitu。

公告指出，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資，自公告公布日起實施。

除了斯凱迪奧、Insitu外，其他9間美國軍企皆於去年11月美國前任總統拜登任內第18度對台軍售後，遭中國外交部採取反制措施，凍結其中國境內各類財產，禁止交易合作與人員入境。斯凱迪奧則在去年10月，拜登第二度動用「總統撥款權」軍援台灣後遭採取反制措施，Insitu是在拜登第19度對台軍售後遭到制裁。

商務部發言人指出，這11家公司不顧中方反對，與台灣開展軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益，中方依法追究其不法責任；中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害中國國家安全的外國實體。中國政府一如既往地歡迎各國企業赴中投資。

除了以上措施，中國商務部發言人表示，中國已在世界貿易組織爭端解決機制起訴美國徵收對等關稅，並敦促美方糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。

另外，商務部也對原產於美國、印度的進口相關醫用CT球管進行反傾銷調查。

商務部 關稅 拜登

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