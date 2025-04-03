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美對等關稅襲來 人民幣可能面臨一段時間壓力

記者謝守真／即時報導
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路透引述市場專家分析指，此輪關稅可能會在短期內進一步增加人民幣貶值壓力，但這對改善基準預期毫無幫助，同時，基於高關稅壓制，「人民幣仍可能面臨一段時間的壓力」。（路透）
路透引述市場專家分析指，此輪關稅可能會在短期內進一步增加人民幣貶值壓力，但這對改善基準預期毫無幫助，同時，基於高關稅壓制，「人民幣仍可能面臨一段時間的壓力」。（路透）

美國總統川普於當地時間2日宣布對全球多個貿易夥伴加徵「對等關稅」，導致人民幣跌至七周以來低點，中股亦大幅下挫。路透引述市場專家分析指，此輪關稅可能會在短期內進一步增加人民幣貶值壓力，但這對改善基準預期毫無幫助，同時，基於高關稅壓制，「人民幣仍可能面臨一段時間的壓力」。

路透報導指，儘管全球投資者過去一周已對美國將執行的這些關稅有所預期，但華府最新的關稅措施還是比預期的更加激進。荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋琳（Lynn Song）表示，「這次關稅上調幅度比大多數市場參與者預期的更高，因此市場的初步反應可能會是延續風險迴避情緒。」

宋琳認為，儘管新一輪關稅中，人民幣短期內可能面臨貶值壓力，但這對改善基準預期毫無幫助，預計中國人民銀行（中國央行）不會故意讓人民幣貶值以抵消關稅，因為這將導致更多關稅，並削弱維持匯率穩定的好處。這也代表著穩匯率目標仍在，預計今年的波動區間保持在7至7.4。

港媒《信報》引述渣打指，料人民銀行仍會將人民幣中間價保持在7.2以下，但基於高關稅壓制，「人民幣仍可能面臨一段時間的壓力」。在今年更具刺激性的政策中，部分企業或會重新考慮投資中國的國內市場，因為中國是唯一具有政策確定性的地方。在可預見的未來，中國將繼續提前發行債券以重振財政支出，從而增加國內需求以抵消外部需求的損失。

在川普宣布向中國貨物大徵34%「對等關稅」後，人民幣出現下滑。人民幣兌美元在岸價3日收報7.3043，較上日16時30分收報7.2719，跌324點子或0.45%，創近兩個月新低。而離岸人民幣曾低見7.3484，截至3日19時40分許，離岸價報7.3044。至於人民幣兌美元中間價報則為7.1889，較上日中間價7.1793，下調96點子，創逾兩個半月新低。

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關稅 匯率 川普

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