中國外貿業者因應對等關稅：做美市場須換新賽道模式

美國總統川普宣布決定對中國徵收34％「對等關稅」。有中國業者認為，若要繼續做美國市場，須換新的賽道和模式。不過，這次就如重置關貿總協定對中國並未不好，關稅最先影響仍是美企現金流，「讓子彈再飛一會兒」。(歐新社)

美國總統川普 2日正式宣布決定對中國徵收34％「對等關稅 」。有中國業者認為，若要繼續做美國市場，須換新的賽道和模式。不過，這次就如重置關貿總協定對中國並未不好，關稅最先影響的仍是美企的現金流，關稅主要還是美企在支付，「讓子彈再飛一會兒」。專家則指，川普會讓世界團結起來，減少對美的依賴，影響美國的GDP和經濟增長。

針對川普「對等關稅」落地對中國外貿業者的影響，第一財經指，相關消息一出，3日清早，美國方面的清關代理就向中國客戶發出相關的關稅調整及影響告知書，並建議重新評估成本，作出新的物流安排。東南物流（越南）上海分公司總經理劉祁峰指，涉及增稅品名的訂單已開始暫緩出貨，觀望變數。同時，東南亞 團隊也回覆「有影響」。美國此次關稅調整讓各國都難以倖免，後續各國或有反制政策，將繼續讓貿易摩擦升級。

另名上海外貿業者則稱，面向美國市場的「2B業務」在今年關稅再加20%的基礎上已沒法做。疊加新的基準關稅加對等關稅，對整個行業，無論如何都不可能消化分攤如此高的加徵比例，「工廠搖頭做不了，客戶也難，大家都一樣」，若要繼續做美國市場，須換新的賽道和模式。

江蘇一汽配件外貿製造企業負責人則稱，關稅增加必會影響成本和利潤為此會適當漲價，是市場所有參與方博弈的過程，但關稅增加並不會影響市場需求，「美國需求是在的不會改變」。同時，近年透過跨境電商和海外倉布局的完善，改變原先依賴傳統通路商的模式，在市場擁有更多話語權。

還有業者認為，這次就如重置關貿總協定，對中國來說並未不好。相較先前僅對中國加徵關稅，此次反而或讓中國製造的比較優勢恢復些。如此大幅的關稅，最先影響的還是美企的現金流，所以首先將讓美企的現金流需求激增，使美國加快降息，並讓企業更急需加大美國本地的生產投資。

上海希闕汽車科技的創辦人涂俊同樣稱，美國對全球實施對等關稅不再只針對中國，就此角度而言並非壞事。他稱，具體關稅情況，還要等到正式施行時才能完全明確知曉，「讓子彈再飛一會兒」。

據觀察者網，中國社會科學院美國問題專家呂祥指，美國在全球廣泛加徵關稅可說是自絕於全球自由貿易之外的行為。美國全方位的關稅戰一定會遭各國反制，這些措施雖非對等但依然會很劇烈，代表美國既有出口會受強烈衝擊，從而影響其GDP和經濟增長。非美國家會團結起來考慮怎樣能讓衝擊最小化，消化對美的依賴。接下來，這些國家會自然形成共同體，強化彼此貿易，同時，其貿易今年會爆發式增長。