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多家投資機構認為 中國股市能挺過川普關稅衝擊

編譯任中原／綜合外電
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多家大型機構經理人表示，中國股市有辦法渡過美國新關稅措施對中國經濟的衝擊。路透
多家大型機構經理人表示，中國股市有辦法渡過美國新關稅措施對中國經濟的衝擊。路透

富蘭克林坦伯頓、瑞銀全球財富管理、安本投資及摩根大通等多家大型機構經理人表示，中國股市有辦法渡過美國新關稅措施對中國經濟的衝擊，包括當局加強財政支出以支持經濟，轉向對企業有利的政策，人工智慧（AI）科技進展，以及企業獲利持續復甦，這些有利因素將能反制美國「對等式」關稅的負面影響。

坦伯頓集團經理人徐力高表示，中國擁有多年來的創新成果，持續的政策支持，加上將出口轉向其他國家，因此是「投資人的最大機會」；他並表示，「多個部門的獲利已開始復甦，且將在今年內持續發揮作用」。儘管美國關稅措施升高貿易戰，且可能削弱中國成長展望，但這些利多因素預示中國股市表現將持續優於世界平均水準；這也意味著陸股任何的賣壓，都可能是投資人「逢跌即買的機會」。

瑞銀全球首席投資總監海菲利表示，瑞銀計劃密切監視陸股走勢，以伺機建立部位，因為中國當局朝向對企業有利的政策傾斜。

全球投資機構對中國股市表達的信心，與中國基金經理人的觀點相符。

摩根大通亞太市場策略長許長泰表示，儘管美國實施新關稅，「香港與中國股市已展現韌性，一部分是由於政府可能採取刺激經濟措施；國內AI發展也可能繼續帶動企業獲利」。中國企業去年第4季獲利超出預估，主因獲利率提高，顯示中國當局的刺激消費政策正開始產生效果。

安本投資公司指出，川普此舉可能為中國帶來其他地緣優勢，因此對中國的中期展望並不太悲觀。

不過一些機構仍懷疑陸股展望。彭博經濟團隊指出，由於目前中國經濟仍然脆弱，而關稅將衝擊出口，削弱經濟成長。

關稅 摩根大通 AI

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