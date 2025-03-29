我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進指泰倒塌大樓「估計要遭質量追究」微博下架

白宮：歐洲企業若要當美國政府供應商 就放棄DEI

胡錫進指泰倒塌大樓「估計要遭質量追究」微博下架

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
環球時報前總編輯胡錫進。（取材自胡錫進微博）
環球時報前總編輯胡錫進。（取材自胡錫進微博）

緬甸28日下午發生強震，震波影響周邊，遠在1千公里之外的泰國曼谷，一處興建中的國家審計署辦公大樓倒塌引發關注。中國官媒《環球時報》前總編胡錫進昨在微博發文稱，「這座倒塌大樓估計要遭設計和質量追究。」不過該文在微博下架，但仍在中媒「觀察者網」的「風聞社區」欄目刊登。

胡錫進稱，「這是老胡從即時新聞上見過的最慘烈的大樓被震塌的情景。大白天，大概有不少施工者被埋。希望能多有些倖存者」，胡亦提及，從網路的影片上看，曼谷當時震得並不厲害，畢竟離震央挺遠，「這座倒塌大樓估計要遭設計和質量追究。」

新華社28日從曼谷發布的「強震造成泰國曼谷在建高樓倒塌1死43人失蹤」文章，29日搜尋時已在新華網、央視網下架。

中國財新網28日稱，這棟倒塌大樓是中國「中鐵十局」首個海外超高層建築，主體辦公樓33層，地震中結構損壞、全部倒塌。

財新網引述泰媒PBS Thai表示，泰國審計長辦公室發言人Sutthipong Bunnithi稱，受緬甸強地震的影響，正在建設中的泰國新國家審計局辦公樓大樓結構損壞，全部倒塌。截至目前，該大樓的建設進度為30%。

上述發言人表示，該項目2020年動工，曾因新冠疫情一度暫停。該項目由義大利-泰國發展公共有限公司（Italian-Thai Development Company）和中鐵十局（泰國）有限公司組成的聯合體（ITD-CREC）實施。

財新網引述中鐵十局集團公眾號，2024年3月31日，該辦公樓主體結構封頂，全面進入裝飾裝修階段。中鐵十局介紹，這是全局在海外首個承建的超高層建築，項目西臨曼谷火車站、東側與曼谷國家公園相望，建成後主要為泰國國家審計局等相關政府職能部門服務。

另據走出去情報公眾號，該辦公樓項目由中泰聯合體中標，由中鐵十局負責整體實施，合同額21.36億泰銖，施工內容主要包括一棟地上33層辦公樓，及一棟5層停車樓，建築總面積約9.41萬平方公尺，辦公樓主體高137公尺，結構形式為「核心筒+無梁樓板」。

緬甸強震後，泰國曼谷新建中的大樓倒塌，環球時報前總編輯胡錫進發文稱，「這座倒塌大...
緬甸強震後，泰國曼谷新建中的大樓倒塌，環球時報前總編輯胡錫進發文稱，「這座倒塌大樓估計要遭設計和質量追究」。（截自觀察者網「風聞社區」）

泰國 緬甸 微博

上一則

中芯傳今年完成5奈米 但成本比台積電高50%

延伸閱讀

泰總理貝東塔宣布國家「恢復正常」曼谷僅興建中大樓倒塌

泰總理貝東塔宣布國家「恢復正常」曼谷僅興建中大樓倒塌
緬甸強震連首都機場「航空管制塔」都塌了 塔台5人全罹難

緬甸強震連首都機場「航空管制塔」都塌了 塔台5人全罹難
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
緬甸7.7強震 多處大樓倒塌至少81活埋 恐上萬死傷

緬甸7.7強震 多處大樓倒塌至少81活埋 恐上萬死傷

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22

超人氣

更多 >